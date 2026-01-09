Moaștele Sfintei Filofteia vor fi aduse la Parohia Sfântul Calinic de la Cernica – Titan din Capitală

Moaștele Sfintei Filofteia vor fi aduse în data de 12 ianuarie la Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” – Titan, din Capitală. Evenimentul va avea loc cu prilejul sărbătorii Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița, ocrotitoarea lăcașului de cult.

Părintele Liviu Mihai Dinu, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, a vorbit despre binecuvântarea de a avea două sfinte mucenițe la hramul de iarnă.

„Anul acesta vor fi aduse în pelerinaj moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș pentru a încununa sărbătoarea de la biserica noastră”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

„Credincioșii vor putea cinsti și un fragment din moaștele Sfintei Mucenițe Tatiana aflat în patrimoniul parohiei din anul 2022”.

Programul hramului

Programul liturgic al sărbătorii va începe în seara zilei de duminică, de la ora 17:00, cu slujba Vecerniei, unită cu Litia, și Acatistul Sfintei Mucenițe Tatiana. Cu acest prilej, în parohie va sosi și delegația de la Curtea de Argeș.

A doua zi, va fi oficiată de la ora 7:30 slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie. La final, va fi săvârșită slujba parastasului pentru ctitori, clerici și enoriași ai parohiei trecuți la cele veșnice. Seara va fi săvârșită Vecernia și Acatistul Sfintei Filofteia.

Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” – Titan se află pe Strada Câmpia Libertății, nr. 68, Sector 3, București.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene