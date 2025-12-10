Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi duse la hramul unei biserici din Republica Moldova

Moașele Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați vor fi duse în pelerinaj la hramul unei parohii din apropierea Chișinăului, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat de presă.

Manifestarea va avea loc în data de 13 decembrie, la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești, când este sărbătorit sfântul ocrotitor al românilor, conform calendarului nerevizuit.

Sărbătoarea hramului va fi încununată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului.

Vor sluji Mitropolitul Petru al Basarabiei, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos și Episcopul Visarion al Tulcii.

Delegația care va duce cinstitele moaște în Republica Moldova va fi condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

„În acest context de aleasă sărbătoare, invităm poporul binecredincios, clerici și mireni deopotrivă, să participe cu evlavie și rugăciune la acest moment istoric, spre întărirea credinței, bucuria comuniunii și sporirea vieții duhovnicești, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat”, transmite Mitropolia Basarabiei.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos