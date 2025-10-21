Moaștele Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț au ajuns la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia

Moaștele Sf. Dometie cel Milostiv au fost aduse luni de la Mănăstirea Râmeț, jud. Alba, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, pentru sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni.

Delegația de la Râmeț, condusă de Stavrofora Apolinaria Barb, stareța sfântului așezământ, și de Părintele Arhimandrit Antonie Kătinean, duhovnicul obștii, a fost întâmpinată la Catedrală de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Procesiune la Catedrală

În continuare, ierarhul, numeroși clerici din eparhie, elevi seminariști, elevi militari, studenți teologi și credincioși au însoțit racla cu moaște într-o procesiune în jurul catedralei.

La final, pe esplanada din fața sfântului lăcaș, Părintele Arhiepiscop Irineu a amintit misiunea deosebită pe care Sfinții Mărturisitori Ardeleni au îndeplinit-o în timpul prozelitismului uniat.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a strălucit prin profunzimea smereniei, prin practicarea milosteniei și prin slujirea totală a semenilor.

Slujbele din ajunul sărbătorii Sf. Mărturisitori Ardeleni

La altarul din proximitatea catedralei a fost oficiată slujba Vecerniei Mari unită cu Litia, apoi a fost citit Acatistul Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

În tot acest timp, credincioșii au cinstit moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, așezate spre închinare în galeria pe latura de sud a ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, care este și Catedrală Arhiepiscopală.

Racla cu sfintele moaște va rămâne la închinare până miercuri dimineață (22 octombrie), la ora 10:00, când se va întoarce la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.

Este pentru prima dată când moaștele sfântului ies din mănăstire după așezarea lor la Râmeț.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei