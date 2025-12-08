Moaștele Sf. Cuv. Calistrat au fost aduse la Mănăstirea Timișeni, ctitoria sa

Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat, ctitorul Mănăstirii Timișeni și unul dintre marii duhovnici ai Banatului, au fost aduse duminică la așezământul pe care l-a întemeiat, urmând să rămână aici spre cinstire permanentă.

Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei pastorale a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a fost întâmpinat de maica stareță Casiana și de obștea mănăstirii.

Mitropolitul Banatului a vorbit despre minunea vindecării femeii gârbove, subliniind că „Hristos Domnul a dezlegat nu doar boala trupului, ci a eliberat-o pe bolnavă mai ales de lanțurile nevăzute ale diavolului”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a prezentat sensul poruncii a patra din Decalog, arătând că prin odihna lui Dumnezeu se înțelege „purtarea de grijă neîncetată pentru întreaga creație”, motiv pentru care „în ziua de odihnă nu este interzis binele, ci se recomandă săvârșirea lui”.

Un străjer al credinței

Mitropolitul Ioan a anunțat că de acum înainte, în biserica mănăstirii se va afla racla cu moaștele Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, care a slujit ca monah misionar în părțile Banatului.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat acatistul sfântului și i-a îndemnat pe părinții ieromonahi să-l citească în cadrul programului liturgic, în fiecare săptămână.

Părintele vicar Ionel Popescu a prezentat câteva repere importante din viața și lucrarea duhovnicească a misionarului din Banat.

„Sfântul Cuvios Calistrat este pentru Biserica noastră din Banat un nou străjer al credinței, așezat de Dumnezeu alături de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”.

„Viața lui, începută în părțile Sucevei, unde a intrat de tânăr în obștea Mănăstirii Sihăstria și s-a remarcat prin ascultare și statornicie, este aceea a unui monah care a știut să-și pună darurile primite de la Dumnezeu în slujba Bisericii”, a spus părintele vicar.

Scurt istoric

Mănăstirea Timișeni a fost ctitorită în 1944 de mitropolitul Vasile Lăzărescu împreună cu monahul Calistrat Bobu. Desființată în perioada comunistă și reorganizată după 1990, mănăstirea a cunoscut o nouă dezvoltare, inclusiv prin ridicarea unei biserici noi, sfințită în 2012.

Cuviosul Calistrat Bobu a fost canonizat în contextul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Foto credit: Mitropolia Banatului