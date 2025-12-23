Moaștele Sf. Andrei în pelerinaj în Basarabia, unde anul 2026 va fi dedicat Mitropolitului Antonie Plămădeală

Mitropolia Basarabiei dedică anul 2026 Mitropolitului Antonie Plămădeală. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 13 decembrie, la Mănăstirea Durlești, care și-a cinstit ocrotitorul, pe Sf. Ap. Andrei, conform calendarului nerevizuit.

Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos și cu Episcopul Visarion al Tulcii.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a adus un fragment din moaștele Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, care a poposit la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău, apoi a fost adus în procesiune la mănăstire și așezat spre a fi cinstit de numeroșii credincioși veniți din Chișinău și din localitățile învecinate.

Continuitate apostolică în Biserica Ortodoxă Română

„Chemarea Sfântului Apostol Andrei se naște din întâlnire și se desăvârșește în ascultare. El nu pornește la drum dintr-un plan omenesc, ci dintr-o inimă care a recunoscut prezența lui Dumnezeu în Hristos. De aceea, propovăduirea sa nu a fost o transmitere de idei, ci o revărsare de viață primită”, a spus Preasfințitul Părinte Visarion în cuvântul de învățătură.

„Unde a ajuns, a lăsat urme de lumină, pentru că a dus cu sine nu doar cuvântul Evangheliei, ci felul evanghelic de a fi. Aceasta este chemarea Bisericii și a fiecărui creștin: să devină spațiu viu al lucrării lui Dumnezeu, astfel încât adevărul să se arate prin fapte, iar credința să se facă respirație a existenței zilnice.”

„În această continuitate apostolică, poporul nostru își regăsește temelia, iar prezentul capătă sens și direcție”, a subliniat Preasfinția Sa.

Anul omagial „Mitropolitul Antonie Plămădeală”

La finalul slujbei a fost citit Tomosul prin care anul 2026 este proclamat Anul omagial „Mitropolitul Antonie Plămădeală” în Mitropolia Basarabiei – o invitație la cunoaștere, recunoștință și asumare a unei moșteniri eclesiale inestimabile.

După citirea Tomosului, Mitropolitul Petru a subliniat rolul decisiv al Mitropolitului Antonie Plămădeală în viața Bisericii Ortodoxe Române și în eforturile de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, precum și influența formativă pe care acesta a avut-o asupra ierarhilor prezenți, contemporani și ucenici ai săi în slujire și gândire teologică.

A fost evocată personalitatea sa de ierarh-cărturar, de om al sintezei între fidelitatea față de Tradiție și luciditatea responsabilă față de istorie.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Petru i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea aducerii raclei cu sfintele moaște de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, precum și Înaltpreasfințitului Părinte Casian și Preasfințitului Părinte Visarion pentru dragostea frățească și bucuria pe care au adus-o prin prezența lor în Basarabia.



Foto credit: Mitropolia Basarabiei