Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, duse spre închinare la capela Spitalului de Copii „Maria Sklodowska Curie”

Racla care conține un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, aflate în patrimoniul Mănăstirii Cernica, va fi adusă spre închinare la capela spitalului „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, cu ocazia hramului lăcașului, sărbătoarea Sfântului Stelian Paflagonul.

Programul liturgic va începe cu Slujba Acatistului Sfântului Stelian, de la ora 08:00, urmată de Utrenie. Sfânta Liturghie va începe de la ora 09:30, după aceea săvârșindu-se o slujbă de pomenire pentru cei trecuți la Domnul.

Părintele Cristian Popa, de la capela spitalului de copii „Maria Sklodowska Curie”, a declarat că acest pelerinaj este un prilej de bucurie duhovnicească, atât pe plan personal, cât și pentru pacienții și aparținătorii lor.

„Pentru mine, personal, este o reală bucurie întâlnirea cu Sfântul Calinic, deoarece, în trecut, am urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Monahal „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Sfintei Mănăstiri Cernica, promoția 2003”.

„Mă leagă frumoase amintiri despre Mănăstirea Cernica și mă emoționează de fiecare dată întâlnirea cu Sfântul Ierarh Calinic, precum și cu Sfântul Cuvios Gheorghe, iar mai nou cu Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, a spus părintele pentru Agenția de știri Basilica.

Prezența Sfinților este tămăduitoare în viața noastră

Părintele Cristian nădăjduiește că prezența sfinților în mijlocul pacienților spitalului va aduce tămăduire și alinare.

Biserica se roagă pentru mamele încercate, copiii suferinzi și toate persoanele afectate de boală și neputințe.

„Prezența Sfântului, a Sfinților în mijlocul Spitalului are ca scop sau mai bine zis, nădăjduiesc ca are ca efect tămăduirea suferinței tuturor celor care poartă o neputință și aici mă refer la copiii bolnavi, iar pe de altă parte, alinarea suferinței părinților/aparținătorilor celor bolnavi”.

„Este un ceas de rugăciune și pace, în care îi purtăm înaintea Altarului pe toți bolnavii, pe cei sărmani, pe mamele încercate si pe copilașii suferinzi, îi pomenim pe toți cei care au nevoie de întărire, luminare, mângâiere și tămăduire”.

„Mulțumesc Domnului pentru darul slujirii și pentru fiecare suflet care se roagă împreună cu noi. Ofer fiecăruia o îmbrățișare plină de iubire și recunoștință”, a adăugat părintele.

Doctorul de trupuri și Doctorul sufletelor

Piatra de temelie a Capelei din incinta Spitalului a fost pusă în anul 1997.

Lăcașul de cult îl mai are ocrotitor şi pe Sfântul Ierarh Nicolae. Biserica deserveşte cu prioritate Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Marie Curie”, dar şi copiii asistaţi din punct de vedere medical în centrul din curtea spitalului, Centrul Robănescu, copii cu deficienţe psiho-locomotorii.

O contribuție importantă la edificarea lăcașului a avut-o reputatul chirurg Alexandru Pesamosca. Trecut la Domnul în 2011, dr. Alexandru Pesamosca a fost supranumit „Îngerul copiilor”.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro / Raluca Ene

