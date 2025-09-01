Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica va fi adus spre închinare la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Canada

Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica va fi adus la Mănăstirea Sfânta Cruce din Mono Mills, Canada, cu ocazia sfințirii Altarului de vară, a anunțat obștea pe pagina de Facebook.

La evenimentul care va avea loc pe 20 septembrie, credincioșii vor avea ocazia să-l cinstească pe Sfântul Ierarh Calinic, unul dintre cei mai iubiți sfinți români.

„În Anul Centenar al Patriarhiei Române, se împlinesc 75 de ani de la canonizarea Sfântului lerarh Calinic (1950). Cu binecuvântarea și grija părintească a PS Episcop Ioan Casian vor fi aduse o părticică din Sfinte moaște ale Sfântului Calinic pentru a binecuvânta și întări duhovnicește și marca acest eveniment. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”, se menționează pe pagina Mănăstirii.

Mănăstirea din Mono Mills face parte din Episcopia Canadei și are hramurile „Inălțarea Sfintei Cruci” și „Sf. Efrem cel Nou”.

Lăcașul a fost înființat în 2013.

Foto credit: Basilica.ro