Mitropolitul Petru a vizitat comunități din Sudul Basarabiei

Mitropolitul Petru a vizitat miercuri mai multe parohii din Sudul Basarabiei și i-a felicitat pe preoți pentru buna organizare a comunităților.

Vizita a început în Parohia Slobozia Mare, unde Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Mitropolitul Petru și-a exprimat bucuria pentru frumoasele realizări ale comunității, amintind începuturile dificile din anii 2000.

Itinerariul a continuat la biserici a căror construcție a fost inițiată de Mitropolitul Basarabiei în anii anteriori și care au fost finalizate în ultima perioadă, dar și la lăcașuri de cult mai noi care se află, în prezent, în diferite stadii de edificare.

În dialogurile purtate cu preoții și credincioșii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a evocat dificultățile întâmpinate în primii ani de organizare și consolidare a vieții eparhiale, perioadă în care s-a implicat direct în sprijinirea acestor comunități, până la venirea Preasfințitului Părinte Veniamin.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Veniamin i-a prezentat Mitropolitului Petru al Basarabiei roadele și bucuriile slujirii din sudul Republicii Moldova, evidențiind evoluția comunităților parohiale, dar și provocările întâlnite în activitatea pastoral-misionară.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud