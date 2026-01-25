Mitropolitul Teofan: Unirea din 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și prin curajul unor oameni cu viziune

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a afirmat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și cu viziunea unor oameni curajoși.

Totuși, a existat o tristețe legată de marele eveniment, anume că Moldova nu era întreagă atunci când s-a unit cu Țara Românească.

„Acolo unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac, spunea Prorocul David cu milenii în urmă. Unirea din 5 și 24 ianuarie 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu de sus și a unor oameni curajoși, cu viziune”.

„O singură tristețe umbrea evenimentul Unirii: doar o parte a Moldovei s-a unit cu Țara Românească. Este, poate, șansa generației actuale să împlinească, fie și în parte, ceea ce nu s-a desăvârșit atunci sau s-a pierdut între timp”, a spus IPS Teofan.

Speranțe de mai bine

Mitropolitul Moldovei i-a cerut lui Dumnezeu iertare pentru păcatele săvârșite.

„Cu gând de recunoștință față de făuritorii Unirii din 1859 și 1918, cu dor față de românii din Răsărit sau cei din diaspora, cu speranță pentru mai bine în interiorul țării, îl rugăm pe Dumnezeu să ne inspire, să ne ierte și să ne dăruiască putere, pentru a ne înscrie în planul Său pentru această țară”, a conchis Înaltpreasfinția Sa.

Ziua Principatelor Unite a fost marcată, la Iași, printr-o ceremonie militară, la care au luat parte oficialități locale și centrale, în frunte cu președintele României, Nicușor Dan.

