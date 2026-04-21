Omagiu adus eroismului matern: Mitropolitul Teofan a sfințit o troiță dedicată mamelor cu mulți copii

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit duminică, la Parohia Frunziș din județul Iași, o troiță construită în cinstea a 11 mame din comunitate care au născut mulți copii.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Teofan le-a explicat sutelor de credincioși prezenți care sunt darurile oferite ucenicilor de Mântuitorul înviat: pacea și bucuria.

Darurile Învierii

„Dacă omul are pace, are și bucurie. Viața este grea, are greutățile ei, dar ce frumos este când mai ai și câte o bucurie! Să te bucuri că vezi pe cineva drag, că pruncii tăi învață bine la școală, să te bucuri de ploaia căzută în ogradă care crește livada și grădina, sau de bucuria că te-ai făcut sănătos după boală”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Pentru ca omul să aibă pace și bucurie, trebuie să fie om al lui Dumnezeu. Nu poți fi fără Dumnezeu și să ai pace adevărată. Omul fără Dumnezeu este frământat, agitat, nemulțumit; tot timpul cârtește.”

Pacea omului credincios

Mitropolitul Teofan a făcut o schiță de portret a omului credincios.

„Omul credincios se roagă puțin dimineața, spune o rugăciune înainte și după masă, mulțumind lui Dumnezeu. Seara, iarăși, câteva clipe de rugăciune. Duminica vine la Sfânta Liturghie, încearcă să nu îi înșele pe alții, iar femeile să nască copiii cu care le-a binecuvântat Dumnezeu și să îi crească frumos, în frică de Dumnezeu și rușine de oameni”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Iată ce înseamnă omul credincios care are parte, precum frățiile voastre, de Paști, de pace și de bucurie. Să ne ajute Dumnezeu, să ne dăruiască răbdare multă în viață, spor în casă și, mai presus de toate, pace și bucurie în Duhul Sfânt”, a adăugat părintele mitropolit.

Au născut între 6 și 13 copii

Troița impunătoare a fost binecuvântată după Sfânta Liturghie, prilej cu care părintele paroh Antonie Rafael Ungureanu a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Mamele cu mulți copii sunt adevărate eroine ale neamului nostru, a declarat parohul din Frunziș.

„Într-o lume în care jertfa, răbdarea și dăruirea sunt tot mai puțin înțelese, acest loc aduce în lumină dragostea tăcută a mamelor care au crescut, au ocrotit și au format generații. Prin acest monument, reafirmăm că mama nu este doar dătătoare de viață, ci și ziditoare de suflete, sprijin al familiei și temelie a societății.”

Monumentul este dedicat memoriei a 11 mame din comunitatea parohială, trecute la Domnul mai de mult sau mai de curând. Fiecare dintre ele a născut între șase și 13 copii.

„Parohia Frunziș este o comunitate liturgică modestă din mediul rural, dar, cu timpul, și mai ales prin Taina Spovedaniei, am putut observa că mamele cu mulți copii s-au jertfit mai mult pentru comunitate, pentru viața de familie”, a declarat părintele paroh Antonie Rafael Ungureanu pentru Basilica.ro.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă oferită pentru cei 400 de participanți în memoria mamelor eroine din comunitate.

Anul 2026 este Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Foto credit: Parohia Frunziș