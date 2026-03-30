Omul superior este cel care iubește necondiționat: Mitropolitul Teofan a resfințit Capela militară din Piatra-Neamț

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resfințit Capela „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Batalionului 634 Infanterie din Piatra Neamț.

Sfințirea, oficiată în Duminica a 5-a din Postul Mare, i-a oferit ierarhului ocazia să vorbească în cuvântul de învățătură despre fragmentul evanghelic rânduit să fie citit la Liturghie în această zi, subliniind că superioritatea umană este dată numai de iubire.

„Putem spune că cea mai mare ispită, care ne distruge pe mulți, este așa-numita conștiință a superiorității personale – o superioritate pe care ne dorim cu tot dinadinsul să ne fie recunoscută. Facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a o impune. Este o superioritate care, de fapt, domină, învinge, dar nu convinge”, explicat Părintele Mitropolit Teofan.

„Cea mai mare virtute a omului este să-l înțeleagă pe celălalt, să aibă o atitudine de jertfă pentru aproapele, fie el mare sau mic.”

„Omul superior este cel care iubește necondiționat; omul superior este cel care înțelege slăbiciunile altora; omul superior este cel capabil să ierte, atunci când se cuvine a ierta, și să găsească calea cea mai potrivită – uneori prin autoritate, alteori prin îngăduință – pentru ca cel ce se află sub dânsul, fie mare, fie mic, să fie adus la mărturie”, a continuat Înaltpreasfinția Sa.

„Nu printr-o atitudine de superioritate, ci împlinind ceea ce vedem în icoana coborârii la iad: Domnul nostru Iisus Hristos îl ia de mână pe Adam, o ia de mână pe Eva și îi ridică. Acesta este omul cel mare, Dumnezeul cel adevărat, Care Se apleacă spre cei mai mici. Nu-i zdrobește prin dumnezeirea Sa, ci îi ia cu blândețe și statornicie de mână și îi ridică la lumină.”

La momentul rânduit din slujbă, Mitropolitul Teofan l-a hirotonit diacon pe Marian-Florin Agrăpinei, care urmează să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dragalina, județul Botoșani.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul unității militare, preotul capelan Daniel Dosoftei a primit din mâinile ierarhului distincția eparhială „Crucea Sfântul Ierarh Iosif Dosoftei”. Lt. col. Silviu Veleșcu, lt. col. Ovidiu Pădurariu și plt. adj. (rez.) Cezar Harabagiu au primit aceeași distincție pentru mireni.

Scurt istoric

Capela unității militare, sfințită prima dată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost renovată între anii 2022 și 2026.

Lucrările au fost realizate în timp ce la comanda Batalionului 634 Infanterie se afla lt. col. Silviu Veleșcu, prin jertfa și efortul militarilor și ale familiilor lor, precum și prin dărnicia donatorilor și binefăcătorilor din comunitate.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru