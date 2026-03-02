Mitropolitul Teofan: Creștinul ortodox este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos

„Creștinul ortodox adevărat este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos, cum mărturisește Dumnezeiescul Apostol Pavel”, a subliniat în predica de duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, au oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că Duminica Ortodoxiei este un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și de mărturisire a credinței.

„Din Pastorala Sfântului Sinod am înțeles legătura strânsă între taina dreptei credințe și cinstirea sfintelor icoane, cinstirea sfintelor moaște, cinstirea sfinților, a sfinților îngeri și, mai presus de toate, cinstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”.

Hristos este centrul vieții

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a explicat că temelia vieții creștinului ortodox este Mântuitorul Hristos: „Creștinul ortodox este cel zidit, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, pe temelia apostolilor și a prorocilor, temelia cea din capul unghiului fiind Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

Totodată, autenticitatea vieții creștine se arată în alegerea corectă a priorităților.

„Creștinul ortodox, potrivit cuvântului Domnului, este cel care își organizează prioritățile vieții, își alcătuiește scara valorilor pe cuvântul: Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Lupta pentru dreapta credință

Mitropolitul Teofan a evidențiat dimensiunea luptei duhovnicești, arătând că armele creștinului nu sunt trupești, ci duhovnicești.

„Armele lui nu sunt trupești, spune Sfântul Pavel, ci armele lui sunt puternice, adică smerenia, rugăciunea, smerita cugetare, armele sunt puternice în fața lui Dumnezeu și puternice pentru a surpa și dărâma, spune Sfântul Pavel, iscodirile minții, trufia care se ridică împotriva adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a încheiat prin a sublinia rolul esențial al Sfintei Liturghii: „Creștinul ortodox știe că Liturghia este ca o respirație continuă, adică nu poate trăi fără ea”.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa