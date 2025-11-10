Mitropolitul Teofan la hramul Mănăstirii Frumoasa: Sfinții Arhangheli îi apropie pe oameni de slava lui Dumnezeu

Sfinții Arhangheli îi apropie pe oameni de slava lui Dumnezeu, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la hramul Mănăstirii Frumoasa din Iași.

Mitropolitul a arătat că Arhanghelii Mihail și Gavriil sunt rânduiți de Dumnezeu pentru a-L slăvi neîncetat și pentru a-i apropia pe oameni de lumina și pacea cerească:

„Ei sunt puteri cerești rânduite de Dumnezeu să laude slava Sfintei Treimi în veșnicie și să-i apropie pe oameni, prin rugăciunile și ocrotirea lor, de slava aceleiași dumnezeiești lumini, cu care Dumnezeu dorește să ne îmbrace și pe noi, oamenii”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre lucrarea tainică a Arhanghelilor și rolul lor în viața oamenilor, subliniind importanța rugăciunii și a apropierii de Dumnezeu prin mijlocirea acestor puteri cerești.

„Sfântul Arhanghel Gavriil este vestitorul mântuitoarei Întrupări, Dumnezeieștii Coborâri a Fiului lui Dumnezeu printre oameni, pentru a trăi viața noastră și a lua asupra Sa păcatele și fărădelegile noastre, ale oamenilor, de la Adam până astăzi și până în veșnicie”.

„Sfântul Arhanghel Mihail, cel cu sabie de foc, este luptătorul pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să păstrăm, să ne întărim și să ne adâncim în taina mântuitoarei Întrupări a Domnului Hristos, vestită de Sfântul Arhanghel Gavriil”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Scurt istoric

Ctitorie a egumenului Ioasaf Voinescu, care a rezidit-o din temelie în perioada 1836–1839, Mănăstirea Frumoasa din Iași este un monument arhitectural construit în stil ucrainean, cu fațade clasice decorate cu panouri și pilaștri.

De-a lungul timpului, mănăstirea a cunoscut mai multe transformări: a devenit biserică parohială în 1889, apoi, în perioadele 1941–1943 și 1945–2002, a funcționat ca biserică de mir.

După mai bine de jumătate de secol, în anul 2002, mănăstirea a fost reînființată la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În prezent, la Mănăstirea Frumoasa viețuiește o obște de maici.

