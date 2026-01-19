Mitropolitul Teofan: Nu este o boală mai mare în Biserică decât îndepărtarea de credința cea adevărată

„Nu este o boală mai mare în Biserică decât îndepărtarea de credința cea adevărată”, a subliniat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei duminică, la hramul Mănăstirii Copou din Iași.

Așezământul monahal și-a cinstit ocrotitorii, pe Sf. Ier. Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei.

„Biserica ne-a pus în față chipuri ale Sfințeniei: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Puterile cerești și sfinții Bisericii, dintre care noi astăzi cinstim cu deosebită evlavie pe marii între părinții, Sfinții Atanasie și Chiril, ocrotitorii acestei sfinte mănăstiri”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Părintele mitropolit a amintit că Sfântul Vasile cel Mare spunea despre Sf. Ier. Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei, că este „doctorul pentru toate bolile care se află în Biserici” – adică cel care a păstrat credința cea adevărată, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Au apărat Simbolul de credință

Iar Sfântul Chiril este numit de Sfântul Nicolae Velimirovici ca „pecete a părinților”, a continuat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că cei doi sfinți „s-au luptat din întreaga lor ființă să păstreze Simbolul Niceo-Constantinopolitan, adică Crezul, alcătuit în vremea Sfântului Atanasie cel Mare, prima parte, cea de-a doua la Sinodul II Ecumenic”.

„Sfântul Chiril, participant la Sinodul III Ecumenic, a fost omul trimis de Dumnezeu ca să păstreze în Biserică moștenirea Simbolului de credință.”

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să păstrăm râvna Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, râvna de păstrare a dreptei credințe, după puterea noastră să urmăm calea lor, cu nădejdea că Dumnezeu se va milostivi asupra noastră și harul Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Sa Dumnezeiesc-omenească, se va înrădăcina în ființa noastră și vom avea atitudinea în consecință.”

Pe parcursul slujbei, participanții s-au putut închina la racla cu moaștele celor doi sfinți.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Mystikon”, format din monahii de la mănăstirile ieșene, coordonat de Adrian Sîrbu, dirijorul Corului Academic „Byzantion”.

La momentul Chinonicului, numeroși credincioși și pruncii lor au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

Despre Mănăstirea Copou

În locul unde se află astăzi Mănăstirea Copou, era o moșie domnească unde a existat anterior o biserică de lemn. Conform unei legende, în timp ce tătarii invadau ținuturile, Doamna Tudosca (Teodosia), soția domnitorului Vasile Lupu, s-a ascuns într-o scorbură de copac.

Domnitorul și-a căutat soția și a găsit-o pe aceste meleaguri, iar în semn de mulțumire pentru această binefacere, Domnul Moldovei a hotărât zidirea unei mănăstiri, sfințită în 1638 de Patriarhul Chiril Lukaris al Constantinopolului.

Despre sfinți

Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în 296, a fost cel de-al 20-lea episcop al Alexandriei și rămâne unul dintre cei mai mari teologi ai creștinătății. Este numit „campion al Ortodoxiei” în lupta sa de o viață împotriva arianismului, o erezie care punea la îndoială dumnezeirea Mântuitorului Hristos.

Pomenirea Sfântului Chiril, Patriarhul Alexandriei, se face în 9 iunie. Timp de cinci ani, Chiril a locuit în muntele Nitria, unde a practicat asceza și s-a curățit de patimi. Unchiul său, Patriarhul Teofil, l-a hirotonit, iar după adormirea Patriarhului Teofil, clerul și poporul l-au ales pe Chiril patriarh.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa