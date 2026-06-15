Mitropolitul Teofan l-a hirotesit protosinghel pe ieroschim. Ioan Șișmanian. Eminescu, pomenit la Schitul Cerebuc, pe Ceahlău

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei l-a hirotesit duminică protosinghel pe ieroschim. Ioan Șișmanian, duhovnicul Schitului Cerebuc de pe Muntele Ceahlău, jud. Neamț. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, urmată de un Parastas pentru Mihai Eminescu, la 137 de ani de la trecerea la Domnul a Poetului Național.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Teofan a vorbit despre lucrarea iertării în viața creștinului și despre legătura ei directă cu mântuirea sufletului.

Sfaturi duhovnicești de la chiriarh

„Omul care iartă are certitudinea că va fi iertat. Și omul iertat este omul mântuit. Spunem că este greu să ne mântuim și este greu. Dar omul care iartă primește cuvântul Domnului, iar Domnul Dumnezeu nu poate minți. Acesta este cuvântul Domnului: Dacă veți ierta, și Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele. Iată calea pe care o putem urma, și cei din mănăstire, și cei din lume”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

O altă cale prin care Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră este nejudecarea, a continuat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Căci pierderea sufletului înseamnă a fi judecați de Dumnezeu și aruncați în adâncul iadului. Dar Dumnezeu spune că nu va judeca pe cel care nu judecă. Nu o spunem noi, ci El însuși”, a amintit Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„Iar dacă Îl rugăm pe Dumnezeu cu stăruință să ne dea puterea de a ierta și puterea de a nu judeca, nădăjduim că Dumnezeu ne va primi și pe noi în ceata celor mântuiți, în Împărăția Cerurilor, avându-i în mod deosebit pe Sfinții Români drept modele adevărate de oameni, bărbați și femei plini de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu.”

Hirotesie și slujbă de pomenire

Un moment deosebit al slujbei l-a constituit hirotesia întru protosinghel a ieroschimonahului Ioan Șișmanian, duhovnicul Schitului Cerebuc, pentru activitatea pastorală și misionară desfășurată în slujirea Bisericii.

De origine armeană, Părintele Ioan Șișmanian a studiat Cibernetica și limba chineză. L-a descoperit pe Dumnezeu prin intermediul Părintelui Constantin Galeriu, iar, după ce s-a închinoviat, a ucenicit la Părintele Iustin Pârvu.

După Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oficiat o slujbă de pomenire pentru poetul național Mihai Eminescu, amintind că, potrivit unei frumoase tradiții păstrate în Biserica Ortodoxă Română, în fiecare an, în preajma zilei de 15 iunie, în parohii și mănăstiri sunt oficiate slujbe de pomenire pentru marele poet și mărturisitor al valorilor spirituale și culturale românești.

Luni s-au împlinit 137 de ani de la mutarea lui Mihai Eminescu la cele veșnice.

Foto credit: Doxologia.ro