Mitropolitul Teofan explică la ce ospăț suntem chemați: Omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se dă pe Sine nouă

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a vorbit duminică Pilda celor poftiți la cină, explicând la ce fel de ospăț sunt chemații creștinii: cel al dăruirii reciproce între Dumnezeu și om.

„Este ospățul în care omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, primindu-ne pe noi, la schimb, Se dă pe Sine nouă. Omul Îi dă lui Dumnezeu întreaga viață, cu bucurii și încercări, iar Dumnezeu, în schimb, îi dăruiește omului viața Sa, așezată în timpul Sfintei Liturghii în Trupul și Sângele Său – dumnezeiasca Împărtășanie”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Dumnezeu ne invită pe toți la ospăț, la ospăț în Împărăția Sa. Iar ca pregustare a acestui ospăț, Dumnezeu ne cheamă în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie, așa cum suntem noi astăzi.”

Dumnezeu nu poate fi singur la cina iubirii

Dumnezeu nu dorește să rămână singur la cină, a subliniat părintele mitropolit, amintind că omul din pilda respectivă a spus slujitorului să cheme și pe cei aparent nevrednici de asemenea invitație.

„Așa va fi și în Împărăția Cerurilor, a spus Mitropolitul Teofan. „Vom avea marea surpriză să descoperim acolo, lângă Dumnezeu, pe cei pe care noi i-am considerat nevrednici și îi vom căuta pe cei pe care i-am socotit vrednici, dar nu îi vom găsi, arătând prin aceasta că există și alte criterii în mintea lui Dumnezeu decât propriile noastre judecăți.”

„De aceea, Domnul Hristos ne cheamă să nu privim prea mult în viața altora, pentru că noi vedem doar ceea ce fac ei acum, dar nu știm sfârșitul vieții lor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Sfințire de paraclis și hirotesii

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a slujit duminică la Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” Bucium din Iași, unde a binecuvântat paraclisul provizoriu care va fi folosit pentru slujbe până la construirea viitoarei biserici parohiale.

Cu același prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l-a hirotesit pe teologul Ioan Simiraș întru ipodiacon, iar pe părintele paroh Emilian Timofte l-a ridicat la rangul de iconom stavrofor.

Slujirea chiriarhului în noul paraclis reprezintă un început de drum pentru noua comunitate liturgică ieșeană.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru