Mitropolitul Teofan a oferit daruri deținuților de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oferit miercuri daruri pascale celor 680 de persoane private de libertate din Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași.

Vizita a avut loc în cadrul campaniei „Cu inima deschisă pentru cei închiși”, inițiată de platforma Fiideajutor.ro, și a adus în prim-plan grija Bisericii pentru cei aflați în detenție.

Alături de ierarh au participat pr. Răzvan-Petru Aonofriesei-Puiu, inspector eparhial în cadrul Biroului pentru asistență religioasă în unități bugetare, pr. protopop Florin Aurel Călugăru, precum și echipa Fiideajutor.ro, coordonată de pr. director Cosmin Brînză.

Pachetele oferite au fost pregătite din donațiile credincioșilor în perioada Postului Mare, completate de sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, fiind distribuite persoanelor private de libertate din penitenciar.

Nu sunt uitați de Dumnezeu

În debutul întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat un cuvânt angajaților instituției, subliniind importanța credinței în Dumnezeu, a familiei și a responsabilității față de muncă, ca repere esențiale pentru o viață echilibrată.

Ulterior, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vizitat secțiile de detenție, oferind fiecărui deținut atât daruri, cât și un cuvânt personal de încurajare și mângâiere.

„Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan a adus o lumină neașteptată și o profundă alinare spirituală în rândul celor privați de libertate, reamintindu-le că nu sunt uitați înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor”, a declarat preotul penitenciarului Cristian Șurpănelu.

Mila și dragostea trec dincolo de ziduri

Campania a mobilizat sute de donatori care au ales să ofere un gest concret de solidaritate, mai ales în contextul în care aproape jumătate dintre persoanele aflate în detenție nu sunt vizitate de nimeni.

„Le mulțumim din suflet tuturor celor care și-au deschis inima și au ales să dăruiască celor pe care societatea, de multe ori, îi vede doar prin prisma greșelilor lor”, a transmis pr. Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro.

„Au arătat că mila și dragostea trec dincolo de ziduri și că fiecare om rămâne chemat la îndreptare și la un nou început”.

Investiție în bunătate

Reprezentanții penitenciarului au transmis pe pagina oficială de Facebook un mesaj de mulțumire, arătând că „succesul acestei misiuni de amploare a fost rodul unei colaborări strânse între Biserică și instituție”.

„A fost un efort colectiv care ne-a reamintit că, dincolo de uniformă sau de contextul dificil al detenției, suntem aici pentru a susține umanitatea și șansa la schimbare”.

„Într-o lume care, adesea, îi consideră pe acești oameni doar demni de pedeapsă, dumneavoastră ați ales să vedeți dincolo de greșeli și să investiți în bunătate. Fără acești donatori cu suflet mare, un astfel de proiect nu ar fi fost posibil”, se mai arată în mesaj.

Foto credit: Doxologia.ro