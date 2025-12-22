Mitropolitul Serafim subliniază în Pastorala de Crăciun importanța familiei și jertfa femeii creștine

În Pastorala de Crăciun din acest an, Înaltpreasfințitul Părinte, Mitropolitul Germaniei, invită credincioșii să treacă dincolo de confortul material al praznicului Nașterii Domnului, pentru a redescoperi „singurul lucru nou sub soare”: smerenia lui Dumnezeu care Se face Om.

În mesajul pastoral intitulat „Femeia creștină în familie, în Biserică și în societate”, IPS Serafim subliniază că taina întrupării nu poate fi cuprinsă prin rațiune pură, ci prin „smerenia minții”. Într-o epocă a individualismului, ierarhul ne îndeamnă să urmăm sfatul Părintelui Tadei de la Vitovnița: „să gândiți cu inima, să vorbiți cu inima și să lucrați cu inima”.

Credința autentică nu este doar o adeziune intelectuală, ci o angajare totală a ființei, având-o pe Maica Domnului drept model suprem. Prin „Fie mie după cuvântul tău”, ea a arătat că a fi smerit înseamnă a te încrede total în Dumnezeu, renunțând la autosuficiență.

„Maica Domnului este model suprem de credință, de smerenie și de ascultare: pentru mame și fecioare și pentru toți cei ce vor să-și mântuiască sufletul”, a menționat ierarhul.

2026: Anul Familiei și al Sfintelor Femei

În continuare, IPS Serafim ne reamintește că anul 2026 a fost declarat „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame)”.

„În tot cursul anului care vine, suntem chemați să medităm și să înțelegem mai bine rolul familiei, cu deosebire al femeilor creștine, în Biserică și în societate. Familia este darul lui Dumnezeu pentru perpetuarea neamului omenesc: Fiți rodnici și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți (Facere 1,28) a poruncit Dumnezeu primilor oameni”.

În continuare, Mitropolitul Germaniei a vorbit despre importanța familiei, ca „Biserica cea mică”.

„Familia este prima școală a vieții în care copiii descoperă credința și valorile ei, învață să se roage, învață ce este binele și ce este răul, învață să fie buni și ascultători. În privința educației copiilor, mamele au un rol fundamental. Toți putem spune că am primit credința de la mamele sau bunicile noastre care ne-au învățat să ne rugăm și ne-au dus la biserică de mici. Credința, nu bunurile materiale, este cea mai mare zestre pe care o putem lăsa ca moștenire copiilor noștri pentru ca ei să crească sănătoși și să reușească în viață”, a explicat IPS Serafim.

Femeile pot fi „motorul” unei comunități

Ierarhul a evidențiat rolul femeii în familie și în societate, arătând că a fost înzestrată de Dumnezeu cu alte calități decât bărbatul.

„Dacă bărbatul judecă mai mult cu mintea, femeia judecă mai mult cu inima. Însă mintea și inima se completează reciproc… Inima este centrul ființei umane, locașul lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

IPS Serafim evidențiază faptul că, deși preoția sacramentală este rezervată bărbaților, sfințenia nu cunoaște gen. Femeile sunt deseori „motorul” comunităților parohiale, fiind prezente la strană, în catehizare și în administrarea bisericilor. Mai mult, în contextul modern, femeile creștine sunt chemate să dea mărturie despre „omul cel tainic al inimii” prin seriozitate și muncă cinstită la locurile lor de muncă.

IPS Serafim a încheiat arătând că decizia Sfântului Sinod de a canoniza 16 femei cu viață sfântă arată că au existat și există modele de sfințenie în jurul nostru.

Foto credit: Arhiva Doxologia.ro

