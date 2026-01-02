Sf. Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Sfântul Cuvios Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Sfântul Serafim a fost un ascet care a viețuit în Mănăstirea Sarov din Rusia. Este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din lumea ortodoxă, mare făcător de minuni, cultul său luând amploare în secolul 20.

Data principală de prăznuire este 2 ianuarie, iar în alte Biserici şi 19 iulie, ziua aflării moaștelor sale.

Biografia mitropolitului

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim s-a născut în data de 4 septembrie 1948 în localitatea Boholț, Făgăraș, într-o familie cu cinci copii, fiind cel mai mic dintre aceștia.

A urmat studiile la Liceul Andrei Șaguna din Brașov, Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), apoi la Institutul St. Serge din Paris (1982-1985), unde a obținut doctoratul cu teza: „Le renouveau hesychaste dans les pays roumains”.

A fost preot necăsătorit în satul Pojorta – Făgăraș (1974-1975), hirotonit în 22 septembrie 1974. Apoi a fost muzeograf şi preot misionar la Catedrala Episcopală din Alba Iulia (1975-1982).

În perioada 1986-1989 a ocupat funcția de lector la Institutul Teologic St. Serge din Paris. Între 1989-1990 a fost duhovnic şi asistent la Institutul Teologic din Sibiu.

În data de 11 martie 1990 a fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titlul de Făgărășanul.

În 16 octombrie 1993, românii ortodocși din Germania, Europa Centrală și de Nord l-au ales mitropolit în cadrul Adunării eparhiale de la Aachen, Germania, fiind confirmat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 12 ianuarie 1994 și întronizat la München în 5 iunie 1994.

A fost Locum-tenens de arhiepiscop pentru Europa Occidentală între anii 1994-1998.

Biografia Înaltpreasfințitului Părinte Serafim poate fi consultată integral aici.

Foto credit: Basilica.ro