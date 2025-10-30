Mitropolitul Nicolae al celor două Americi s-a întâlnit cu Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Părintele Daniel Adrian Ene, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Statelor Unite ale Americii, s-au întâlnit săptămâna trecută cu Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici.

Discuțiile au vizat situația actuală a comunităților ortodoxe române de pe continentul american, precum și noutatea, dinamismul și pragmatismul pastoral al comunităților ortodoxe românești din America Latină, informează Mitropolia celor două Americi.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a subliniat grija constantă a Bisericii Ortodoxe Române față de fiii ei din diaspora, evidențiind provocările și roadele misiunii ortodoxe în contextul cultural și lingvistic al Americii Latine.

Secretarul de Stat Ciprian Olinici a transmis aprecierea și susținerea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru lucrarea Mitropoliei celor două Americi, recunoscând importanța acesteia pentru păstrarea identității spirituale și culturale românești peste ocean.

Mitropolitul Nicolae și Părintele Vicar Daniel Ene s-au aflat în România în perioada 22–26 octombrie, împreună cu delegația eparhială care a participat la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Vezi și:

Foto credit: Mitropolia celor două Americi