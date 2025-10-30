La Iași s-ar putea forma preoți de origine latino-americană pentru comunitățile românești din America de Sud

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a discutat săptămâna trecută cu pr. conf. dr. Cezar-Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, despre posibilitatea formării tinerilor din America Latină care doresc să studieze Teologia în România.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a menționat cazuri concrete: un tânăr nativ din Venezuela, patru din Chile și unul din Columbia sunt interesați să-și continue formarea teologică în limba română.

S-a discutat și despre posibilitatea acordării unor burse Easmus destinate studenților teologi români care doresc să participe la un schimb de experiență în parohiile românești de pe continentul american.

Din delegația care a participat la întâlnire au mai făcut parte pr. Iulian Aniței, slujitor la parohia ortodoxă română din Houston, Texas și pr. Călin Barbolovici de la parohia ortodoxă română din Troy, Michigan.

Mitropolitul Nicolae și Părintele Vicar Daniel Ene s-au aflat în România în perioada 22–26 octombrie, împreună cu delegația eparhială care a participat la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi