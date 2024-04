Mitropolitul Nicolae al celor două Americi și parohul român din Las Vegas, distinși de oficialitățile orașului

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae și pr. Mihail Balan, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie cel Nou” din Las Vegas, au primit certificate de recunoștință din partea municipalității orașului, pentru eforturile depuse în beneficiul comunității ortodoxe române din oraș.

De asemenea, Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a primit din partea Biroului guvernatorului local, un al doilea certificat recunoaștere, înmânat de Stavros Anthony, vice-guvernator al statului Nevada.

Presenting a Nevada Certificate of Recognition from the Lieutenant Governors Office to his Eminence Nicolae for the 29th Anniversary of Saint George Romanian Orthodox Church in Las Vegas. pic.twitter.com/8AS6mdP15c

— Stavros Anthony (@StavrosAnthony) April 21, 2024