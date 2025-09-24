Mitropolitul Nectarie al Argolidei a vizitat Mănăstirea Sihăstria

Mitropolitul Nectarie al Argolidei din Biserica Ortodoxă a Greciei a vizitat recent Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Cu acest prilej, ierarhul s-a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru și Cleopa Ilie, cu care s-a întâlnit de mai multe ori în timpul vieții.

Înaltpreasfințitul Părinte Nectarie a oferit câteva exemplare din cartea sa, care cuprinde învățături ale Sfântului Cleopa Ilie și mărturii despre cele patru întâlniri pe care le-a avut cu marele duhovnic între anii 1990 și 1996.

Mitropolitul Nectarie a fost prieten apropiat al Părintelui Ioanichie Bălan, marele cronicar al mănăstirii, cu care a corespondat mulți ani. Acesta l-a încurajat constant să traducă în greacă cărțile Părintelui Cleopa, pentru a fi cunoscute și în spațiul elen.

Înaltpreasfințitul Părinte Nectarie este autorul și traducătorul mai multor volume despre spiritualitatea ortodoxă.

