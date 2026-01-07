Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului

Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit miercuri la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului din județul Harghita.

Înaltpreasfințitul Părinte Naum a vorbit despre rolul unic al Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii, subliniind chemarea făcută de el la pocăință, smerenie și pregătirea sufletească pentru întâlnirea cu Hristos.

Culmea dreptății vechi-testamentare

„Împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Ioan Înaintemergătorul întruchipează culmea dreptății și a evlaviei vechi-testamentare”, a spus Mitropolitul Naum.

„Conștient de păcătoșenia neamului omenesc, el a trăit ca un adevărat pustnic, în asceză aspră și în neîncetată căutare a dreptății lui Dumnezeu, către care, cu râvnă prorocească, îndrepta și atenția celorlalți.”

Ierarhul a evidențiat actualitatea mesajului Înaintemergătorului Domnului, arătând că fiecare creștin este chemat să devină mărturisitor al adevărului și să trăiască o viață curată, în ascultare de voia lui Dumnezeu.

Pocăința, cea mai stringentă nevoie a lumii azi

„Această propovăduire a pocăinței, începută de Înaintemergătorul Domnului, nu a încetat niciodată în Sfânta Biserică a lui Hristos, căci pocăința este cea dintâi și cea mai de seamă condiție pentru oricine dorește să pășească pe calea lui Hristos – calea către desăvârșire și viață veșnică”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„De pocăință are astăzi omenirea o trebuință strigătoare la cer, când zi de zi vedem în jurul nostru lucrarea hidoasă a păcatului și a răului, când din nou s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni (Psalmul 2, 1), când omul se ridică împotriva omului și popoare întregi se războiesc în lupte fratricide lipsite de sens, aducând zi de zi jertfe nevinovate pe altarul dorinței de stăpânire și patimii păcătoase de a subjuga pe celălalt și de a-i răpi libertatea.”

„În asemenea vremuri avem cu atât mai mult nevoie de propovăduirea pocăinței – a Înaintemergătorului Domnului și a tuturor celor care, prin viață, cuvânt și faptă, ne arată calea cea adevărată către Dumnezeu și către dreptatea Sa veșnică”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Naum.

Recunoștință și mulțumiri

La final, Preasfințitul Părinte Andrei i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Naum pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură ziditor de suflet, mulțumind clerului slujitor, oficialităților prezente, obștii monahale și tuturor credincioșilor care au luat parte la sărbătoare.

În încheiere, ierarhul i-a binecuvântat pe cei prezenți, dorindu-le pace, sănătate și sporire duhovnicească.

La Sfânta Liturghie au participat oficialități centrale și locale, precum și numeroși credincioși și credincioase din municipiul Miercurea Ciuc și din localitățile învecinate.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de obștea de maici a Mănăstirii Izvoru Mureșului, sub îndrumarea Preacuvioasei Maici Stavrofore Miriam, stareța așezământului monahal.

Sursa foto: Episcopia Covasnei și Harghitei