Săptămâna în imagini: 18 – 24 mai 2026

O săptămână intensă în lumea ortodoxă, marcată de momente de credință și tradiție: hramul Catedralei Patriarhale, Ziua Eroilor, procesiunea cu Brâul Maicii Domnului la Belgrad, dar și alte evenimente religioase surprinse în fotografiile articolului nostru din perioada 18–24 mai 2026.

Arhiepiscopul Ioachim a fost prezent la aniversarea Universității „Vasile Alecsandri”, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de învățământ superior de stat la Bacău, 21 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Starețul Efrem Vatopedinul ieșind din Sfântul Munte cu racla care păstrează Brâul Maicii Domnului, 20 mai 2026. Foto credit: Orthodoxia News Agency
La Bacău, au avut loc un marș și o slujbă de pomenire pentru eroi cu ocazia Zilei Naționale a Eroilor, 20 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Diaconi cădind la slujba de Priveghere pentru Înălțarea Domnului și Sf. Constantin și Elena la Catedrala Patriarhală, 20 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” – Pilde 22:6. Foto credit: Așezămintele Brâncovenești Domnița Bălașa
Un copil se roagă la Catedrala Patriarhală, 20 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
PS Samuel Bistrițeanul întâmpinat de credincioși la hramul istoric al Mănăstirii Dobric, 21 mai 2026. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Dobric
Tineri în costume populare la hramul istoric al Mănăstirii Dobric, 21 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Copii sub umbrelă la hramul istoric al Catedralei Patriarhale, 21 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Inaugurarea statuii Reginei Maria de la Jucu, jud. Cluj. Foto credit: Mitropolia Clujului / Pr. Marius Focșanu
Procesiune cu icoana Sf. Ier. Nicolae la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk, 22 mai 2026. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk
Sfințirea Catedralei Episcopale din Madrid, Spania, 23 mai 2026. Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei
Cerul Capitalei scăldat în lumina caldă a apusului de soare. Foto credit: Maica Veronica Prună
Ipodiaconi tineri la Catedrala din Tbilisi, Georgia. Foto credit: Facebook / Catedrala Sfânta Treime
Bederniță cu chipul Sfintei Blandina de la Iași, la proclamarea locală a sfintei. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Închinători de toate vârstele la cinstitul brâu al Maicii Domnului în Catedrala Sfântului Sava din Belgrad, 24 mai 2026. Foto credit: Instagram / hramsvetogsave
Patriarhul Porfirie al Serbiei ține în mâini racla cu cinstitul brâu al Maicii Domnului. Foto credit: Instagram / Patriarhul Porfirie
O rază de lumină cade pe cristelniță. Foto credit: Oana Blaga
Slujbă la Biserica Militară Sf. Ierarh Iosif cel Nou Suceava. Foto credit: Sublocotent Radu Gabriel
Îngrijirea culturilor de tomate la Schitul Sf. Neagoe Basarab din Argeș. Foto credit: Schitul Sf. Neagoe Basarab
Mii de credincioși au participat la procesiunea cu Brâul Maicii Domnului la Belgrad. Foto credit: Instagram / Patriarhul Porfirie
Concursul de toaca de la Biserica Olari, 24 mai 2026. Foto credit: Artemie Ixari
Catedrala Națională văzută din Parcul Carol. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Părintele Aurel – Nicolae Nicula după ce a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul – Dristor, 24 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente

Săptămâna în imagini: 18 – 24 mai 2026

O săptămână intensă în lumea ortodoxă, marcată de momente de credință și tradiție: hramul Catedralei Patriarhale, Ziua Eroilor, procesiunea cu Brâul Maicii Domnului la Belgrad, dar și alte evenimente religioase surprinse în fotografiile articolului nostru…