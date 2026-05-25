Hram la biserica Penitenciarului Mioveni: Persoanele private de libertate au primit daruri

Biserica Penitenciarului Mioveni și-a sărbătorit hramul de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Cu acest prilej, persoanele private de libertate au primit daruri în cadrul unei zile marcate de rugăciune, comuniune și sprijin duhovnicesc.

Programul liturgic a început cu oficierea Sfintei Liturghii, slujbă la care au participat reprezentanți ai conducerii penitenciarului, angajați și numeroase persoane aflate în detenție.

„Prezența comună la rugăciune a reflectat importanța colaborării și a susținerii morale în procesul de reintegrare socială și spirituală”, a transmis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului într-o postare pe Facebook.

Bucuria sărbătorii a continuat și în a doua parte a zilei printr-o acțiune filantropică desfășurată cu sprijinul eparhiei. Reprezentanții Paraclisului fostei Închisori Pitești au oferit pachete persoanelor private de libertate, într-un gest de apropiere și solidaritate creștină.

„Biserica nu părăsește pe nimeni, iar izolarea temporară nu înseamnă uitare. Astăzi, prin rugăciune și prin darurile oferite, s-a adus o rază de lumină și speranță în inimile celor aflați aici”, au mai precizat organizatorii.

Evenimentul a evidențiat colaborarea dintre Penitenciarul Mioveni și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin proiecte și activități care urmăresc sprijinirea celor aflați în persoanelor private de libertate și oferirea unor repere duhovnicești și morale.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului