Mitropolitul Irineu a resfințit o biserică din Gorj: Dumnezeu a binecuvântat şi a zidit casa aceasta prin mâinile noastre

Mitropolitul Irineu al Olteniei a resfințit duminică biserica din localitatea Vladimir, județul Gorj, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva: „Dumnezeu a binecuvântat şi a zidit casa aceasta prin mâinile noastre”.

Programul a continuat cu Sfânta Liturghie, unde Înaltpreasfinția Sa a arătat legătura dintre vindecarea sufletului și cea a trupului, pornind de la Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum.

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi spune: Iertate îți sunt păcatele tale, fiule!. Această afirmație ne confirmă faptul că boala este urmarea păcatului, că omul suferă întâi în suflet, apoi și trupul i se îmbolnăvește”.

„Fiul lui Dumnezeu le spune că are puterea de a vindeca bolile și de a ierta păcatele, pentru că toate acestea sunt în puterea lui Dumnezeu”, a mai spus Mitropolitul Olteniei.

Harul se dobândește în Biserică

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu subliniat că adevărata întărire duhovnicească se dobândește prin participarea la viața liturgică.

„Să fim copii credincioși ai lui Dumnezeu, să avem credință, să avem dragoste în Domnul Hristos și în Biserica Sa. Vigoarea harului este câștigată numai în Biserică, unde venim la Izvorul harului, la Domnul Hristos, Care ni Se împărtășește la Sfânta Liturghie prin Trupul și Sângele Său”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Biserica este Casa lui Dumnezeu, lăcaşul lui Dumnezeu, unde noi venim şi ne întâlnim cu Tatăl nostru Cel Ceresc, Cel Care permanent ne cheamă, Care ne dă daruri bogate cu care noi ne întoarcem la casele noastre”.

Mitropolitul Irineu al Olteniei a acordat distincții celor au sprijinit lucrările efectuate la lăcașul de cult. Totodată, părintele paroh Mina-Minel Vodoiu a primit rangul de iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în comunitate.

Foto credit: Mitropolia Olteniei