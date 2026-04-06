Viața ca jertfă continuă: Mitropolitul Irineu l-a prohodit pe Arhim. Nifon Văcăruș în Sâmbăta lui Lazăr

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, l-a prohodit în Sâmbăta lui Lazăr pe Arhim. Nifon Văcăruș, fostul stareț al mănăstirii doljene Jitianu, mutat fulgerător la cele veșnice.

În cuvântul rostit cu acest trist prilej, ierarhul a subliniat că viața oricărui monah este o jertfă continuă, adică „o moarte continuă, o dăruire continuă a vieții noastre Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Este un moment deosebit de trist și de dureros pentru noi, toți, în această zi în care îl conducem pe ultimul drum pământesc pe Părintele Stareț Nifon. Împreună cu Părintele Nifon am reînnodat firul slujirii monahale în această mănăstire, în care părintele a slujit cu devotament și credință, cu ascultare și dăruire de sine”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

„Prin voturile monahale, Părintele s-a încredințat lui Dumnezeu și s-a pus în slujba Bisericii.”

Nu uităm pomenirea lui

Mitropolitul Olteniei a vorbit și despre Sâmbăta lui Lazăr și Învierea de obște.

„Așa cum știm, la obșteasca înviere, sufletul se va uni iarăși cu trupul, dar nu cu unul muritor și stricăcios, ci cu un trup nemuritor și veșnic, precum trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care după Înviere S-a arătat Sfinților Apostoli, cu un trup de lumină, un trup de slavă, un trup duhovnicesc. Așa vom fi și noi”, a spus părintele mitropolit.

„Părintele Stareț a plecat la Domnul la vârsta de 45 de ani. Numai Dumnezeu știe de ce a trecut în viața veșnică la această vârstă. Ceea ce știm este faptul că în acest parcurs al existenței a agonisit fapte bune cu care se va înfățișa la judecată. A lăsat ca noi să ducem mai departe lucrarea lui și să nu uităm de pomenirea lui.”

Biografie

Arhim. Nifon Văcăruș s-a născut în 17 ianuarie 1981 la Boișoara, județul Vâlcea, într-o familie cu cinci copii, dintre care trei au ales viața monahală.

A studiat Teologia și Filosofia la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și era doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

La vârsta de 17 ani, s-a închinoviat la Mănăstirea Pătrunsa, județul Vâlcea, iar după trei ani, în 2001, a fost tuns în monahism. În 2008, a fost numit stareț al mănăstirii doljene Jitianu.

În timpul stăreției sale, între anii 2019-2022, Mănăstirea Jitianu a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Anul acesta, în februarie, a fost hirotesit arhimandrit.

S-a mutat la Domnul în urma unei morți fulgerătoare, în ziua de 1 aprilie 2026.

Foto credit: Mitropolia Olteniei