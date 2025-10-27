Mitropolitul Irineu a condus procesiunea organizată cu prilejul hramului Catedralei din Craiova

Mitropolitul Irineu al Olteniei a condus procesiunea organizată sâmbătă seară, cu prilejul hramului Catedralei Mitropolitane din Craiova, pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul Catedralei Mitropolitane și al Municipiului Craiova, este permanent rugător înaintea Tronului ceresc. El este protectorul nostru în toate necazurile vieții și un adevărat model pentru toți credincioșii”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu.

Mitropolitul Olteniei a amintit că Sf. M. Mc. Dimitrie este foarte iubit de credincioșii români, dintre care mulți îi poartă numele, iar numeroase biserici îl au ca ocrotitor spiritual.

Societatea are nevoie de mijlocitori către Dumnezeu

„Societatea noastră are nevoie de astfel de rugători și mijlocitori către Dumnezeu. De aceea, este importantă sărbătorirea Sfântului Dimitrie, care ne adună în credință și comuniune”, a subliniat Părintele Mitropolit Irineu.

Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe cei care-și serbează onomastica și s-a rugat pentru cei care se află în suferință și în necazuri.

Duminică, în timp ce Părintele Mitropolit Irineu participa la Sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, Liturghia pentru hramul Catedralei Mitropolitane din Craiova a fost oficiată de Arhim. Ioachim Pârvulescu, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei și starețul Mănăstirii Lainici.

Din sobor au făcut parte Pr. Cătălin Țăruş, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, părinți de la Centrul Eparhial din Craiova și părinți profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova.

La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale, oameni de cultură, reprezentanți ai mediului academic.

Starețul de la Lainici a oficiat Liturghia de hram

Arhim. Ioachim Pârvulescu a transmis binecuvântarea Părintelui Mitropolit Irineu și a vorbit despre viața, credința și jertfa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

„Sfântul Dimitrie este un model de credință și curaj, un apărător al Bisericii și un izvor de nădejde pentru toți cei care îi cer ajutorul cu inimă curată. Sfințenia sa este o prezență vie care ne cheamă la statornicie în credință și la iubire față de Hristos și de aproapele nostru”, a spus părintele arhimandrit.

„Sfântul Dimitrie este cel care L-a urmat pe Hristos, luptând cu propriul său ego și biruind prin credință. Moaștele sale, aflate în Sfânta noastră Catedrală, au adus mult bine și binecuvântare credincioșilor.”

„Sfinții, care ne sunt pomeniți în calendar, sunt adevărații noștri ocrotitori și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie să vă fie tuturor apărător, povățuitor și rugător neobosit înaintea Tronului Ceresc!” a încheiat Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei.

Catedrala Mitropolitană din Craiova păstrează fragmente din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfintei Mucenițe Sabina, ale Sfântului Ierarh Nifon, ale Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița și ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Foto credit: Mitropolia Olteniei