Mitropolitul Irineu, la A doua Înviere: În această sfântă zi, întreaga creaţie renaşte în lumina marelui praznic

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a oficiat duminică la Catedrala Mitropolitană din Craiova Vecernia Învierii, mai cunoscută și sub numele de „A doua Înviere”, afirmând că „întreaga creație renaște” în această zi.

În predica rostită cu acest prilej, IPS Irineu a explicat de ce Învierea Domnului este considerată „Sărbătoarea sărbătorilor”.

„Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o bucurie fără de margini pentru noi toți, este Sărbătoarea sărbătorilor și Praznicul Luminii. În această sfântă zi, întreaga creație renaște în lumina marelui praznic”.

„Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos dovedește biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și a virtuții asupra păcatului. Acest eveniment este unic în istoria noastră, întrucât Mântuitorul Iisus Hristos înviază și ne ridică pe noi din umbra morții”, a precizat Mitropolitul Olteniei.

Hristos s-a jertfit pentru mântuirea noastră

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că bucuria Învierii a fost precedată de pătimirile îndurate de Mântuitorul Hristos pentru mântuirea tuturor oamenilor.

„După Sfintele Sale Pătimiri în care Mântuitorul a suferit batjocorirea din partea iudeilor și a soldaților romani, El a fost răstignit, această pedeapsă fiind cea mai dureroasă dintre toate. Numai în cazul Domnului Hristos, în mâinile și picioarele Sale au fost înfipte piroane și pe cap i-a fost pusă cununa de spini”.

„Și cuiele și spinii au intrat adânc în mâini, picioare și craniu, provocând o durere foarte mare, care putea să îi aducă moartea din primele momente”.

„Dar Domnul Hristos le-a răbdat pe toate pentru noi, S-a jertfit pentru mântuirea noastră. Numai prin această Jertfă noi putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu și să cunoaștem mântuirea și pacea pe care Tatăl Cel Ceresc le-a pregătit pentru noi”, a transmis IPS Irineu.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

