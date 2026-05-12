Mitropolitul Iosif s-a întâlnit cu tinerii participanți la primul concurs de oratorie creștină din eparhia Europei Occidentale

Mitropolitul Iosif s-a întâlnit, la finele săptămânii trecute, cu tinerii participanți la etapa finală a Festivalului Concurs de Oratorie Creștină „Sfântul Ioan Gură de Aur”.

Evenimentul a reunit la Catedrala Mitropolitană „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris peste 100 de tineri din cele patru țări ale Arhiepiscopiei: Belgia, Elveția, Franța și Olanda. Tinerii au răspuns în limbile română, franceză și germană la întrebarea: „De ce sunt important pentru Biserică?”

La întâlnirea cu părintele mitropolit, tinerii au propus temele pentru edițiile viitoare ale festivalului și i-au împărtășit Înaltpreasfinției Sale preocupările lor, iar părintele mitropolit le-a răspuns la întrebări, care au fost în principal legate de credință și de viața într-o societate secularizată.

Premiile au fost acordate de jurii pe categorii de vârstă, fiind asigurate cu sprijinul câtorva parohii ortodoxe române din regiunea pariziană.

Festivalul Concurs de Oratorie Creștină „Sfântul Ioan Gură de Aur”, organizat de Departamentul Catehetic și Educațional al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, s-a aflat anul acesta la prima ediție.

Concurenții au participat împărțiți pe cinci categorii de vârstă: 7-9 ani, 10-12 ani, 13-15 ani, 16-18 ani și 19-22 ani.

La finala desfășurată la Catedrala din Paris au participat concurenții selectați după etapa locală, desfășurată în fiecare parohie, și etapa regională, organizată în protopopiatele din Franța, Elveția, Olanda și Belgia pe parcursul lunii aprilie.

Catedrala Mitropolitană din Paris a fost achiziționată de statul român, la inițiativa Regelui Carol I, în anul 1882. În perioada 1882-1892 a avut loc restaurarea și adaptarea bisericii la cultul ortodox, biserica fiind sfințită la finalul lunii mai 1892. Ea a devenit Catedrală Mitropolitană după o perioadă zbuciumată, în 10 mai 2009.

Foto credit: Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale