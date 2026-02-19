Mitropolitul Iosif împlinește 60 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a împlinit joi vârsta de 60 de ani, prilej de recunoștință pentru o viață dedicată slujirii Bisericii.

Mitropolitul Iosif s-a născut în data de 19 februarie 1966, la Vișeu de Jos, județul Maramureș.

A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu (1989-1993) și un program de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” din Paris (1994-1998), cu tema „Taina persoanei umane la Sfântul Simeon Noul Teolog”.

Înaltpreasfinția Sa a fost hirotonit diacon în data de 19 octombrie 1993, iar apoi în aceeași lună preot celib pe seama capelei Facultății de Teologie din Alba Iulia. A fost duhovnic și preparator al catedrei de Morală în cadrul facultății. De asemenea, a fost profesor de Istoria bisericească și Patrologie la Seminarul Teologic din același oraș (1993-1994).

În 17 aprilie 1994 a fost tuns în monahism primind numele de Iosif. A fost preot și duhovnic la Mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului” de la Bussy-en-Othe, Yonne, Franța (1994-1998).

Slujirea arhierească

Adunarea electorală a Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale l-a ales Arhiepiscop în 29 noiembrie 1997. A fost hirotonit la 15 martie 1998, în catedrala greacă „Sfântul Ștefan” din Paris, de un sobor de 12 ierarhi, condus de Mitropolitul Serafim al Germaniei și Europei Centrale și cu Mitropolitul Ieremia al Franței (Patriarhia Ecumenică).

În jurisdicția Arhiepiscopiei se aflau la acel moment parohiile și comunitățile române din Franța, Elveția, Belgia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda și Islanda. În 1998, Arhiepiscopia cuprindea 30 de parohii. În prezent, sunt organizate peste 200 de parohii și comunități. În data de 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia a fost ridicată la rang de Mitropolie. Astfel, Înaltpreasfinția Sa dobândește titlul de Mitropolit.

Este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și membru al Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța. În perioada 2001-2002, a fost locțiitor al scaunului vacant de Arhiepiscop al Americii și Canadei, contribuind la reînnoirea eparhiei.

