Mitropolitul Ioan a prezentat două noi volume dedicate Nașterii Domnului

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a prezentat duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, două volume recent apărute, dedicate înțelegerii duhovnicești a marelui praznic al Crăciunului.

Prezentarea cărților scrise de Mitropolitul Banatului a avut loc în prezența a mii de credincioși după Sfânta Liturghie. Înaltpreasfinția Sa a asemănat cele două cărți cu „doi trandafiri” aduși Peșterii din Betleem, „în locul darurilor magilor”.

Primul volum, Taina din peștera Betleemului, aprofundează sensurile teologice și spirituale ale Nașterii Domnului, invitând cititorul la o contemplare vie a tainei Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Cel de-al doilea volum, Trandafirul dintre spini, îl prezintă pe Hristos Domnul ca „Trandafirul vieții veșnice”, așezat de oameni „în coroana de spini a Crucii”.

Vorbind despre acest volum, Mitropolitul Banatului a subliniat că, spre deosebire de florile efemere, Hristos „a rămas în Potirul Crucii de peste două milenii”, oferind necontenit „iertare și iubire celor însetați”. Volumul este totodată o chemare la o memorie vindecată, „scrisă nu cu pironul, ci cu iertarea”, după pilda Mântuitorului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan i-a îndemnat pe credincioși să primească cele două volume ca pe niște „prieteni buni” ai sufletului, care pot însoți rugăciunea, lectura și pregătirea lăuntrică pentru marele praznic al Nașterii Domnului, ajutându-i să întâmpine Crăciunul cu inimă curățită și credință vie.

Foto credit: Mitropolia Banatului