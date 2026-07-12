Preotul și doamna preoteasă ajută cel mai mult comunitatea: Mitropolitul Ioan la întâlnirea preoteselor din Protoieria Făget

„În satele noastre de astăzi poate nu mai găsim doctori sau învățători, notari ori ingineri. Preotul și doamna preoteasă sunt persoanele care ajută cel mai mult comunitatea, interesându-se de bătrâni, îngrijindu-se de cei bolnavi și purtând de grijă celor nevoiași”, a spus Mitropolitul Ioan Banatului sâmbătă, la prima întâlnire a preoteselor din Protoieria Făget.

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat ca fiecare parohie să adopte o familie aflată în dificultate, pe care să o sprijine atât material, cât și spiritual, subliniind importanța implicării familiei preotului în viața parohiei, în special în activitatea social-filantropică

Părintele Mitropolit Ioan a subliniat că un rol deosebit de important în viața comunității îl au și copiii preotului, care, prin purtarea și viața lor, sunt chemați să fie modele de viețuire creștină în parohie.

Eveniment înscris în tematica Anului 2026

Evenimentul, la care au participat și 23 de soții de preot, s-a desfășurat la Mănăstirea Românești din județul Timiș, ctitorie a Patriarhului Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La întâlnire a participat și Protopopul Dorin Covaci al Făgetului.

Fiecare dintre doamnele preotese s-a prezentat, vorbind despre familie, despre copii, despre activitatea desfășurată în biserică sau la locul de muncă, precum și despre bucuriile și provocările întâlnite.

La final, obștea mănăstirii, condusă de stavrofora Harisa Cruceanu, a oferit participanților o agapă frățească.

Întâlnirea preoteselor din Protopopiatul Făget s-a înscris în tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei