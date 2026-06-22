Mitropolitul Ioan a îndemnat la căutarea bogăției spirituale înaintea bunurilor materiale

Mitropolitul Ioan Banatului a îndemnat duminică la căutarea bogăției spirituale înaintea bunurilor materiale, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța așezării lui Dumnezeu în centrul vieții și a prioritizării valorilor duhovnicești în raport cu preocupările lumești.

Pornind de la îndemnul evanghelic, „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă”, Mitropolitul Banatului a arătat că omul este chemat să adune comori în cer prin fapte bune, prin dărnicie și prin iubirea față de aproapele.

„Adevărata bogăție a vieții nu constă în ceea ce acumulăm aici, pe pământ, ci în ceea ce zidim pentru sufletele noastre și pentru întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Cât de mică și de firavă este biata albină, care nu trăiește mai mult de treizeci de zile și străbate zilnic distanțe mari pentru a aduce în stup doar un strop de nectar și un grăunte de polen. Să ne învrednicească Dumnezeu și pe noi să adunăm, puțin câte puțin, fapte de milostenie și bunătate, asemenea albinei harnice, depunând fiecare dar al sufletului nostru în vistieria Împărăției celei de Sus”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a adresat un cuvânt de încurajare elevilor, cu prilejul examenelor naționale: „Sfânta Treime să binecuvânteze toți copiii neamului românesc și pe mamele care i-au adus pe lume, care au vegheat asupra lor cu dragoste și jertfelnicie, petrecând multe nopți nedormite pentru binele lor”.

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Foto credit: Mitropolia Banatului