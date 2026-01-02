Timpul, o viață între „a trece” și „a veni”: Mitropolitul Ioan a vorbit despre tinerețea în Împărăția lui Dumnezeu

Mitropolitul Ioan al Banatului le-a spus credincioșilor reuniți la Catedrala Mitropolitană în noaptea dintre ani că timpul este ca o viață trăită între două verbe: „a trece” – care desemnează îmbătrânirea biologică și percepția tristă a scurgerii anilor – și „a veni”, verb care face referire la modul în care omul răspunde chemării lui Hristos.

Prezentul este locul în care omul decide dacă rămâne la simpla constatare a degradării trupești sau alege apropierea de Dumnezeu. Pentru cel care vine la Hristos, trecerea anilor nu aduce doar bătrânețe, ci o întinerire duhovnicească și o creștere în Împărăția lui Dumnezeu, s subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit a continuat această idee după Liturghia de joi dimineață, când a vorbit despre viața Sf. Vasile cel Mare.

Amintind că sfântul a trăit pe pământ doar 49 de ani, Părintele Mitropolit a făcut o mărturisire personală: „Când am împlinit 49 de ani, am dat slavă lui Dumnezeu, dar m-am și întristat, întrebându-mă: Doamne, de ce trăiesc eu mai mult decât Sfântul Vasile?”

Răspunsul a fost: „Pentru că tu n-ai trăit atât de intens în cei 49 de ani cum a trăit Sfântul Vasile; și Mi-am făcut milă de tine, să-ți mai dau ani, poate te vei pocăi și vei face și tu faptele lui”.

Fiecare an trăi, o chemare la lucrarea binelui

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că anii primiți în plus nu sunt o răsplată, ci un timp de pocăință și de lucrare, fiecare zi fiind un dar menit să apropie viața credinciosului de modelul de intensitate duhovnicească al vieții Sfântului Vasile cel Mare.

La începutul noului an civil, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a adresat credincioșilor bănățeni urări de sănătate și un an binecuvântat, împlinit prin fapte plăcute lui Dumnezeu.

„Nu știți, frățiile voastre, cât sunteți de tineri. Sunteți cei mai tineri oameni din cetatea aceasta. Ați mai întinerit cu un an, n-ați îmbătrânit. Ați mai întinerit cu un an în Împărăția lui Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Foto credit: Mitropolia Banatului