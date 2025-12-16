Mitropolitul Ioan la un concert de colinde: Astăzi L-ați colindat pe Hristos-Prunc

„Astăzi L-ați colindat pe Hristos-Prunc”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la concertul de colinde susținut duminică în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Corurile Mitropoliei Banatului au interpretat colinde tradiționale românești, compuse de autori precum Dumitru Georgescu Chiriac, Gheorghe Cucu, Nicolae Ursu, Valentin Teodorian, Eugen Dan Drăgoi și Gheorghe Budiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a mulțumit părinților și familiilor pentru implicarea copiilor și tinerilor în viața Bisericii. Mitropolitul a vorbit despre frumusețea colindelor strămoșești și despre rolul lor în viața liturgică și comunitară.

„Cea mai mare bucurie a serii aparține Pruncului și Maicii Sale. Când vom trece la Domnul, Pruncul vă va vorbi nu din iesle, ci de pe tronul dumnezeirii: Vă mulțumesc că Mi-ați colindat la Peștera din Betleem; în seara aceea, la catedrală, când ați colindat, Mie Mi-ați colindat”, a spus Mitropolitul Banatului.

Părintele vicar Ionel Popescu a subliniat importanța colindului în viața Bisericii și a comunității: „Așa cum este rânduiala noastră bisericească, așa cum sunt datinile noastre străbune, ce le-am moștenit de la înaintași, noi, românii creștini ortodocși, preamărim întruparea Fiului lui Dumnezeu și prin glas de colindă”.

La concert au participat Corul „Mărgăritar”, Corul „Vocatio” și Corul „Imnos” ale Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din Timișoara, Corul Facultății de Teologie din Timișoara, precum și Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

Foto credit: Mitropolia Banatului