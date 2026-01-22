Mitropolitul Basarabiei a primit vizita Vicepreședintelui Camerei Deputaților din România

Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit miercuri, la reședința din Chișinău, vizita oficială a unei delegații de la București condusă de Dep. Adrian Felician Cozma, Vicepreședintele Camerei Deputaților a Parlamentului României.

Oficialul a fost însoțit de Lavinia Felicia Năstase și de Claudiu-Ion Chelcea, Secretar I al Ambasadei României în Republica Moldova.

Arhid. Iurie Saganovschi, secretar la Cabinetul Mitropolitan, a prezentat activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia – realizările pastorale, misionare, sociale și edilitare, precum și provocările cu care se confruntă comunitățile românești dintre Prut și Nistru.

A fost subliniat rolul Bisericii ca factor de stabilitate, coeziune socială și responsabilitate publică, iar gazdele au apreciat sprijinul constant oferit de instituțiile statului român atât pentru Mitropolia Basarabiei, cât și pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat relația dintre Mitropolia Basarabiei și actuala guvernare de la Chișinău, fiind subliniate angajamentele și eforturile reciproce pentru promovarea păcii sociale, a solidarității și a binelui comun.

Sprijin și recunoștință

În cadrul dialogului, Dep. Adrian Felician Cozma și-a exprimat disponibilitatea de a acționa ca liant între autoritățile de la București și Mitropolia Basarabiei, în vederea bunei desfășurări a proiectelor comune și a întăririi legăturilor spirituale, culturale și identitare dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Ca semn de apreciere pentru activitatea pastorală și contribuția deosebită la păstrarea și promovarea valorilor culturale, spirituale și identitare românești în Basarabia, Dep. Adrian Felician Cozma i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Petru o diplomă de apreciere.

La rândul său, Părintele Mitropolit Petru i-a oferit vicepreședintelui Camerei Deputaților din România o carte despre istoria Mitropoliei Basarabiei și o icoană cu Sfântul Ștefan cel Mare.

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru sprijinul considerabil acordat de autoritățile de la București Mitropoliei Basarabiei, precum și pentru grija constantă față de comunitățile și întreaga societate basarabeană.

Gânduri de recunoștință au fost transmise și Ambasadei României în Republica Moldova, pentru colaborare și sprijinul instituțional permanent.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei