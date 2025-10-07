Mitropolitul Ardealului: Sfinţii care au trăit în vremea noastră sunt cel mai mare dar pe care putem să-l avem

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus, duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că sfinții români care au trăit în vremea noastră și au fost canonizați de Biserică reprezintă „cel mai mare dar pe care putem să-l avem”.

Mitropolitul Ardealului a vorbit în contextul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui icoană a fost aşezată spre închinare în Catedrala mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

IPS Laurențiu a spus că Sfântul Dumitru Stăniloae a schimbat viețile celor cu care s-a întâlnit în temnițele comuniste.

„A fost arestat şi chinuit, iar în închisoare a propovăduit multor credincioşi ajunşi acolo fără vină. Mulţi dintre cei condamnaţi politic şi ajunşi în temniţele comuniste s-au întâlnit cu acest Mărturisitor şi au rămas cu o transformare lăuntrică profundă”, a spus ierarhul.

Lucrarea sfinților, în literă și în Duh

Mitropolitul Ardealului a subliniat importanța tâlcuirea Filocaliei de către Sfântul Dumitru Stăniloae împreună cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop şi cu Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

„Dacă citim din aceste volume înţelegem ceea ce Sfinţii Părinţi au trăit din adevărul descoperit de Dumnezeu, pentru că Teologia este greu de priceput. În momentul în care Teologia este explicată pe înţelesul nostru, când este exprimată printr-o trăire şi o viaţă aleasă, ne putem apropia şi noi de ea, pentru că imitând aceste exemple şi transpunând în viaţa noastră poruncile dumnezeieşti suntem şi noi urmaşi ai Părinţilor filocalici”, a continuat IPS Laurențiu.

Citește și Expoziția de fotografie „CERnica – între pământ și cer” la Mănăstirea Cernica

Canonizările recente ale sfinților români contemporani sunt dovada lucrării lui Dumnezeu în poporul român.

„A rânduit Dumnezeu să ne trimită semne prin Sfinţii care au trăit în vremea noastră şi este cel mai mare dar pe care putem să-l avem. Cinstim Sfinţi care au trăit în vremuri îndepărtate, dar Biserica este vie şi dă Sfinţi şi acum. Iată o mărturie că Biserica noastră este o instituţie a sfinţeniei, a trăirii sfinţeniei lui Dumnezeu şi a transpunerii ei în viaţa noastră. Avem modele şi avem, în acelaşi timp, mijlocitori”, a concluzionat Mitropolitul Ardealului.

Foto credit: Mitropolia Ardealului