Mitropolitul Ardealului: Șansa vieții noastre este că Hristos ni se dăruiește prin Sfânta Împărtășanie

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că Sfânta Împărtășanie este șansa vieții fiecăruia dintre noi, care este dăruită de Hristos Domnul.

În Duminica a 8-a după Rusalii, Mitropolitul Laurențiu a slujit alături de un sobor numeros, format, printre alții, din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane.

În predica sa, IPS Laurențiu a explicat că fără Sfânta Împărtășanie în viața noastră, orice strădanie proprie ar fi inutilă.

„Hristos Cel Înviat ni se dăruiește nouă prin Sfânta Împărtășanie și aceasta este șansa vieții noastre, este lucrul cel mai important. Cât am fi noi de milostivi, cât am fi noi de darnici, cât am fi noi de înțelegători cu alții, dacă suntem neglijenți cu propria noastră viață, dacă nu ne alimentăm cu Viața cea veșnică, atunci pierdem această șansă”, a subliniat Mitropolitul Laurențiu.

Înaltpreasfinția Sa le-a cerut credincioșilor să-și amintească faptul „zilele noastre sunt numărate, că viața noastră trece rapid și că, dacă luăm arvună pentru viața de dincolo, împlinim voia lui Dumnezeu și misiunea pe care o avem fiecare în parte”.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, teologul Marian Dorin Ilea a fost hirotonit diacon.

Foto credit: Mitropolia Ardealului