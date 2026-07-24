Mitropolitul Antonie la Ungheni: Comunitățile cresc când oamenii își trăiesc viața în jurul Sfântului Altar

„Comunitățile își împlinesc rostul și cresc atunci când oamenii își trăiesc viața în jurul Sfântului Altar, purtându-și împreună bucuriile și încercările”, a spus Mitropolitul Antonie al Basarabiei marți, cu prilejul vizitei pe care a făcut-o la Parohia „Sf. Ier. Iosif cel Milostiv” din Ungheni.

„Fiecare rugăciune, fiecare faptă de milostenie și fiecare jertfă făcută pentru Biserică se prefac în binecuvântare pentru întreaga comunitate și pentru generațiile care vin după noi.”

În sfântul lăcaș, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a înălțat rugăciuni pentru pace, pentru întărirea în credință și sporirea duhovnicească a comunității.

Evocând momentul târnosirii bisericii, la care a participat personal, Înaltpreasfinția Sa a menționat că parohia este pusă sub ocrotirea unuia dintre cei mai aleși fii ai Basarabiei, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, a cărui viață rămâne o mărturie a iubirii jertfelnice, a milosteniei și a slujirii neobosite a Bisericii lui Hristos.

Părintele mitropolit a subliniat că sfântul rămâne una dintre marile personalități pe care Basarabia le-a dăruit Bisericii Ortodoxe Române, chemându-i pe cei prezenți să urmeze exemplul său de smerenie, dărnicie și grijă statornică față de aproapele.

Popasul la parohia păstorită de parohul Ilie Cucu a făcut parte din vizita pastorală a Părintelui Mitropolit Antonie în Protopopiatul Ungheni. Mitropolitul Basarabiei a fost însoțit de părintele Vasile Alcaz, protopop de Ungheni, și de un grup de clerici din protopopiat.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei