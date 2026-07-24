Să fim mărturisitori ai lui Hristos: Mitropolitul Andrei la hramul mănăstirii pe care a ctitorit-o în satul natal

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat joi Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Sfânta Maria Magdalena”, pe care a ctitorit-o în satul natal – Oarța de Sus, județul Maramureș.

Părintele mitropolit i-a avut alături pe Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și pe Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Din sobor au mai făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei Clujului – arhidiaconul Claudiu Grama; secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Eugen Adrian Truța; protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea; protopopul de Chioar – preotul Ciprian Coza; starețul Mănăstirii Oarța de Sus – ieromonahul Efrem Gogea.

Să fim modele de viețuire și mărturisire

„Sfânta Maria Magdalena și celelalte femei mironosițe sunt o pildă de urmat prin fidelitatea, mărturisirea, credincioșia, dăruirea și dragostea lor sfântă. Să fim și noi modele de viețuire pentru semenii noștri și mărturisitori ai Domnului Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul în cuvântul de învățătură.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să fie creștini mărturisitori.

„Să fim asemenea Sfintei Maria Magdalena, mărturisitori ai lui Hristos, să mergem la biserică, să ne împărtășim mai des și să-i îndemnăm și pe cei care nu merg la biserică sau nu au o viață creștină practicantă să se apropie de Hristos și de Biserică”, a spus Mitropolitul Clujului.

Părintele stareț Efrem Gogea le-a mulțumit ierarhilor, preoților slujitori, precum și tuturor credincioșilor veniți să o cinstească pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Theotokos” din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi, coordonat de ierodiaconul Onisim Pleșa de la Mănăstirea Oarța de Sus. La chinonic, fetele din cor au oferit un recital de cântări religioase.

La slujbă au participat oficialități locale și județene, precum și numeroși credincioși și fii ai satului, mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Localitatea Oarța de Sus este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din anul 1723.

Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, județul Maramureș, a fost înființată în 2012, la inițiativa Părintelui Mitropolit Andrei, fiu al satului. Clopotele au fost realizate în 2013, pe cheltuiala Înaltpreasfinției Sale, la turnătoria Grassmayr din Innsbruck, Austria, biserica a fost sfințită în 2021, iar în prezent este finalizată noua casă de oaspeți.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim (deschidere articol)