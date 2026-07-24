PS Teofil Trotușanul: Creștinii sunt chemați să caute întâlnirea cu Hristos Cel Înviat

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, i-a îndemnat miercuri pe credincioșii Parohiei „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena” din Onești, să caute întâlnirea cu Hristos Cel Înviat.

Părinte episcop a oficiat Sfânta Liturghie la biserica parohială din cartierul oneștean „Satul Catolic”, în ziua de pomenire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Au fost înălțate rugăciuni pentru ctitorii trecuți la cele veșnice, iar numeroși credincioși s-au împărtășit.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre viața Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și despre întâlnirea acesteia cu Mântuitorul Hristos după Înviere: „Marele dar și marea binecuvântare pe care le-a primit Sfânta Mironosiță Maria Magdalena este că în dimineața Învierii a avut ocazia să se întâlnească cu Iisus în grădina mormântului”, a subliniat ierarhul.

„Spune Evanghelia că din ea Mântuitorul scosese șapte demoni. Așadar, fusese sub stăpânirea răului, dar întâlnirea cu Mântuitorul a vindecat-o, a curățit-o și a luminat-o. Mai apoi, o întâlnim pe drumurile Țării Sfinte, ascultând propăvăduirea Mântuitorului împreună cu femeile mironosițe”.

Preasfinția Sa a subliniat că biserica închinată Sfintei Mironosițe Maria Magdalena este un loc în care credincioșii sunt chemați să ceară ajutorul sfintei pentru a se apropia de Hristos Cel Înviat.

Un an de arhierie

Părintele protoiereu Nicolae Zaharia i-a mulțumit ierarhului pentru slujirea la hramul comunității și a amintit că se împlinește un an de slujire arhierească a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul în Eparhia Romanului și Bacăului.

Cu acest prilej, ierarhul a primit în dar două volume despre Valea Trotușului, semnate de Corneliu Stoica și apărute la o editură din Onești.

La eveniment au participat Pr. Nicolae Zaharia, protoiereul Protopopiatului Onești, Pr. Ioan Bârgăoanu, inspector eparhial, Pr. Constantin Răzvan Popovici, inspector eparhial, reprezentanți ai administrației locale.

La final, parohul Valentin Chircu a mulțumit ierarhului, clericilor și credincioșilor, și i-a oferit Preasfințitului Părinte Teofil o icoană cu Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, o bederniță și un aranjament floral.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului