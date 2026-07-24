Prima ediție a Taberei Youth ROARCH a reunit 35 de tineri români din Marea Britanie

Prima ediție a Taberei Youth ROARCH s-a desfășurat în perioada 21-23 iulie, în apropiere de Londra, reunind 35 de copii și tineri români din mai multe parohii ale Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Participanții au petrecut trei zile în natură, au stat la cort, au luat parte la activități sportive și au participat la ateliere tematice dedicate lucrului în echipă, comunicării și dezvoltării personale.

Programul a inclus și momente de rugăciune, reflecție duhovnicească și discuții despre prietenie, credință și implicarea tinerilor în viața comunităților parohiale. De asemenea, tinerii au avut ocazia să stea de vorbă cu Părintele Protosinghel Dionisie Stan, secretar eparhial.

Proiectul a fost organizat de Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei și s-a adresat copiilor și tinerilor cu vârste între 12 și 18 ani.

Impresii din tabără: Ne vedem și anul viitor!

La finalul taberei, tinerii si-au exprimat bucuria simțită și dorința de a mai participa și în viitor.

„Cel mai mult mi-a plăcut Sfânta Liturghie în aer liber. A fost o experiență unică și mi s-a părut foarte interesantă”, a spus Sophie, una dintre participante.

„Youth ROARCH ne-a învățat că Dumnezeu ne unește dincolo de obiceiurile pe care le are fiecare, dincolo de limba pe care o vorbim și dincolo de cultura noastră. Putem învăța unii de la alții și ne putem bucura împreună de ceea ce facem”, a transmis Andreea, altă participantă a taberei.

„Cel mai frumos a fost să văd tineri care au aceleași valori și aceeași credință întâlnindu-se pentru prima dată și devenind prieteni într-un loc atât de frumos”, a spus și Hanna, voluntară din Parohia „Sfântul Stelian și Sfânta Ecaterina” din Reading.

Prima ediție s-a încheiat cu dorința participanților de a se revedea la următoarea tabără, mesajul transmis fiind: Ne vedem și anul viitor!

Formarea tinerilor din Diaspora

Tabăra Youth ROARCH a fost gândită ca un proiect prin care tinerii români din diaspora să se cunoască, să își întărească legătura cu Biserica și să trăiască împreună experiența credinței ortodoxe.

Potrivit Arhiepiscopiei, lucrarea cu tinerii urmărește formarea unei generații care să trăiască în mod conștient și responsabil credința ortodoxă și să se implice în viața comunităților parohiale.

Programul face parte din direcțiile de activitate ale Departamentului de Tineret al Arhiepiscopiei Marii Britanii și a Irlandei de Nord pentru anul 2026, alături de tabere, pelerinaje, proiecte educaționale și activități culturale dedicate copiilor și tinerilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și a Irlandei de Nord