Dacă cineva suferă, suferă întreaga comunitate: Episcopul Benedict a binecuvântat o casă refăcută după incendiu

„Noi, Biserica, suntem un trup. Dacă cineva dintre noi suferă, indiferent cât de mic ar fi, suferă întreaga comunitate și participi la viața comunității, încercând și tu să faci câte ceva”, a spus Episcopul Benedict al Sălajului luni, la Stârciu, în comuna sălăjeană Horoatu Crasnei, unde a binecuvântat o casă reconstruită după incendiu.

„Un trup nu se mulțumește să aibă doar un membru sănătos, ci dorește ca toate membrele sale să se bucure de viața pe care o presupune o comunitate”, a adăugat ierarhul.

„Când vezi că un om are nevoie, nu stai pe gânduri, ci te duci și îi dai o mână de ajutor, ca să-l ajuți să iasă din impasul în care a intrat. În felul acesta ne arătăm mila și ne arătăm ca un trup.”

Efort conjugat

În decembrie 2025, un incendiu a distrus casa în care locuiau Veronica Morocoș și familia ei. Lucrările de reconstrucție au fost susținute de Primăria Horoatu Crasnei, Episcopia Sălajului, compania Cemacon și alți binefăcători.

Ierarhul a amintit un citat din epistolele Sf. Ap. Pavel: „Facerea de bine și întrajutorarea să nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu”.

„Aceasta ați încercat dumneavoastră, ca o comunitate, să faceți alături de doamna Veronica, pentru ca ea să aibă tihna unei case, un acoperiș deasupra capului și un spațiu care să-i fie al ei. Mână de la mână, comunitatea întreagă și oamenii de bine au făcut ca această casă să fie frumoasă”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Când cineva trece prin lucruri complicate, nu căutăm interpretări, nu arătăm cu degetul, ci pur și simplu încercăm să dăm o mână de ajutor. Așa ne învață Domnul nostru.”

Recunoștință pentru sprijin

La final, ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru noul cămin și i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână solidari cu cei care au nevoie de sprijin.

Preasfințitul Părinte Benedict i-a dăruit doamnei Veronica Morocoș o Sfântă Scriptură. Beneficiara și-a exprimat profunda recunoștință față de toți cei care au fost alături de familia ei și au contribuit la reconstruirea și amenajarea locuinței.

Foto credit: Episcopia Sălajului