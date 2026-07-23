Mitropolitul Antonie a vizitat municipiul Ungheni: Întâlnire cu clericii și dialog cu autoritățile locale

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a vizitat marți municipiul Ungheni din Republica Moldova.

În cadrul activităților, Înaltpreasfinția Sa s-a întâlnit cu clericii din protopopiat și a purtat un dialog cu autoritățile locale privind dezvoltarea unor proiecte dedicate comunităților.

Programul a inclus oficierea Sfintei Liturghii, o ședință de lucru cu preoții și o întrevedere cu reprezentanții Consiliului Raional al municipiului.

Prima vizită la Ungheni

Prima vizită pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte Antonie în Protopopiatul Ungheni, după întronizarea ca Mitropolit al Basarabiei, a debutat la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din cartierul Dănuțeni din municipiu.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul central al Sfintei Liturghii în viața creștinului: „Schimbă felul în care privim viața. Omul pleacă din biserică având aceeași casă, aceeași familie și aceleași responsabilități, dar le vede cu alți ochi și le poartă cu altă inimă. Harul lui Dumnezeu aduce multă pace acolo unde este tulburare și dă curaj acolo unde omul se simte neputincios și singur”.

Referindu-se la numeroșii copii prezenți la slujbă, Mitropolitul Basarabiei a evidențiat responsabilitatea comună a familiei, școlii și Bisericii în formarea noilor generații.

„Copiii învață mai întâi din ceea ce văd și apoi din ceea ce aud. Rugăciunea părinților, dragostea profesorilor, exemplul preoților și atmosfera unei comunități modelează caracterele care vor purta peste ani chipul societății în care dorim să trăim”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitului Părinte Antonie a sfințit lucrările de înfrumusețare a lăcașului de cult și a apreciat activitatea desfășurată de părintele paroh Vladimir Eșanu și de comunitate.

Îndemn la intensificarea activității pastorale

Programul a continuat cu ședința de lucru a Protopopiatului Ungheni, unde Mitropolitul Basarabiei le-a mulțumit preoților pentru slujirea lor și i-a încurajat să dezvolte activitatea pastorală, catehetică și social-filantropică.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele proiecte și direcții de acțiune privind intensificarea catehezelor pentru copii și tineri, consolidarea colaborării cu instituțiile de învățământ și valorificarea patrimoniului spiritual și istoric al comunităților parohiale.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat că misiunea Bisericii trebuie să răspundă provocărilor actuale printr-o prezență tot mai activă în viața comunităților.

Dialog cu autoritățile despre proiecte comune

În aceeași zi, Mitropolitul Antonie a vizitat Consiliul Raional Ungheni, unde s-a întâlnit cu președintele instituției, Dionisie Ternovschi.

Discuțiile au vizat dezvoltarea unor noi proiecte comune în domeniile educației, culturii, protejării patrimoniului, activităților social-filantropice și dezvoltării comunitare.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat preocuparea administrației locale pentru valorificarea patrimoniului cultural și spiritual al regiunii și a evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile publice și Biserică în folosul comunităților.

La rândul său, președintele Consiliului Raional Ungheni și-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu Mitropolia Basarabiei și cu Protopopiatul Ungheni.

Întrevederea s-a înscris în seria vizitelor și dialogurilor instituționale desfășurate de Înaltpreasfințitului Părinte Antonie în cadrul programului pastoral din Protopopiatul Ungheni.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei