Mitropolitul Antiohian Sava al Americii de Nord a vizitat Mănăstirea Ortodoxă Română Middletown

Mitropolitul Antiohian Sava al întregii Americi de Nord a vizitat săptămâna trecută Mănăstirea Ortodoxă Română „Sf. Dumitru” din Middletown, statul american New York.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Americii de Nord, care este și Arhiepiscop de New York, a venit într-un pelerinaj de o zi, însoțit de aproximativ 80 de clerici, seminariști ai arhiepiscopiei – candidați la preoție care se pregătesc sub supravegherea sa – și de familiile acestora.

Pelerinajul clericilor antiohieni la Middletown a început cu Liturghia Darurilor înainte sfințite oficiată de Mitropolitul Sava, urmată de un cuvânt duhovnicesc oferit de Arhim. Ieremia Berbec, starețul așezământului monahal.

Arhimandritul român le-a vorbit pelerinilor din Biserica Antiohiană despre virtuțile smereniei și ascultării, evocând experiențe din viața monahală și subliniind că credința se întărește prin încercări.

Părintele stareț i-a îndemnat să adopte „strategia de copii ai lui Dumnezeu”, care au încredere în mila Domnului și cultivă o conștiință permanentă a prezenței Lui în viața lor de zi cu zi.

Pelerinajul s-a încheiat cu o masă comună în trapeza mănăstirii.

Foto credit: Diac. Andrew Neel