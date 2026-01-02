De Anul Nou, Mitropolitul Andrei îndeamnă la înnoirea inimii prin rugăciune

În prima zi a Anului Nou 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat importanța rugăciunii și a mulțumirii aduse lui Dumnezeu, ca temelie a înnoirii vieții duhovnicești.

Mitropolitul Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfinția Sa a subliniat în predică importanța praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului.

Schimbare lăuntrică

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a amintit că, deși Mântuitorul a respectat Legea Veche, pentru creștini esențială este dimensiunea duhovnicească a acestei sărbători: „Tăierea împrejur cea după Duh e mult mai importantă decât tăierea împrejur cea fizică”.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a explicat că Hristos „a binevoit să primească tăierea împrejur, ca să astupe gurile iudeilor, celor neînțelegători, care îl clevedeau că nu păzește sâmbăta și că strică legea”.

În sprijinul acestei învățături, mitropolitul a citat din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, arătând că adevărata schimbare este una lăuntrică. De asemenea, a amintit chemarea apostolică la înnoirea vieții: „să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte de omul cel vechi și să vă îmbrăcați în omul cel nou”.

Rugăciunea lui Iisus

Înaltpreasfinția Sa a subliniat și locul Rugăciunii lui Iisus în viața duhovnicească, fiind „printre rugăciunile scurte pe care suntem îndemnați de Biserică să le zicem”.

Mitropolitul Andrei a arătat că această rugăciune poate fi rostită oricând, fiind de folos dezvoltării sufletești.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit pe diaconul Sabin Mircea Belceanu ca preot misionar pe seama Protopopiatului Gherla. La slujbă a participat și președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim