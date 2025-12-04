Mitropolitul Andrei s-a rugat împreună cu persoanele cu dizabilități beneficiare ale unei fundații a Bisericii

Mitropolitul Andrei al Clujului s-a rugat miercuri împreună cu beneficiarii a două centre de recuperare din Turda dedicate copiilor și adulților cu dizabilități.

Evenimentul, prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum.

Părintele Mitropolit a vorbit despre importanța educării și catehizării copiilor și a apreciat activitatea filantropică, educativă și de îngrijire desfășurată în cele două centre, înființate de Parohia Turda-Oprișani 2 și Fundația Filantropică „Sfânta Irina”.

Elena Mihaela Mărginean, secretarul general al municipiului Turda, a transmis mesajul primarului Matei Cristian Octavian, iar Părintele Daniel Sârb, coordonatorul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Adulți „Sfântul Vasile cel Mare” din Turda, a moderat evenimentul.

La final, beneficiarii celor două centre au susținut un concert de colinde, alături de alte grupuri invitate. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a oferit tuturor copiilor și tinerilor cărți duhovnicesc, iar copiii au avut parte și de o întâlnire cu Moș Crăciun, de la care au primit daruri.

Despre centre

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Adulți „Sfântul Vasile cel Mare” din Turda a fost deschis în 2007 de Parohia Turda Oprişani 2, fiind, la acel moment, singura instituție de acest tip din județul Cluj.

Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copiii cu Dizabilități din Turda a fost înființat în 2009, la inițiativa Parohiei Turda-Oprișani 2 și a Fundației Filantropice „Sfânta Irina”.

Funcționează tot în sistem ambulatoriu, lucrând în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj, iar coordonator este Părintele Paroh Florian Șimonca.

Centrele oferă servicii gratuite de recuperare și socializare pentru persoanele cu dizabilități.

Sărbătorită anual la data de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, în 1992, pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992).

Foto credit: Marius Romilă