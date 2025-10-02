Mitropolitul Andrei: Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim

„Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciunea și munca, îmbinate, duc până la capătul drumului, la mântuirea sufletului. La urma urmei, știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul Său pentru noi, păcătoșii”, a spus Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, miercuri la Mănăstirea Florești.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a aflat în mijlocul obștii monahale cu ocazia hramului mănăstirii, Acoperământul Maicii Domnului.

Mitropolitul Andrei a subliniat că Născătoarea de Dumnezeu ne învață să ne rugăm și să muncim, virtuți, care dacă sunt îmbinate armonios, duc la mântuire.

„Nu spunem noi, în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu: Roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin? Așadar, lecția Maicii Domnului este să ne rugăm și să muncim – rugăciune și muncă”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de minunea petrecută în Constantinopol în urmă cu sute de ani.

„În acest sens este pilduitoare și sărbătoarea de astăzi, a Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Când Constantinopolul se afla în primejdie, credincioșii s-au adunat în Biserica din Vlaherne și, potrivit tradiției, Sfinții Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se pentru popor și acoperindu-i cu Preasfântul ei Acoperământ”.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral-misionară și social-filantropică, Mitropolitul Andrei l-a ridicat la rangul de arhimandrit pe protosinghelul Visarion Pașca, duhovnicul mănăstirii și coordonatorul Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”.

Mănăstirea Florești

Aşezământul monahal cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” a fost înființat în anul 1994 și este situat în comuna Florești, județul Cluj. Acesta a fost ctitorit la inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă în data de 20 noiembrie 1994 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Mănăstirea cuprinde biserica de zid, sfinţită în data de 18 aprilie 2010, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare.

Mănăstirea sprijină construcția și funcționare Centrului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim